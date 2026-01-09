バンダイナムコフィルムワークスは、2025年7月から放送されたTV特撮『ウルトラマンオメガ』のBlu-ray BOX 第1巻(25,300円)を2026年1月7日に発売した。

「ウルトラマンオメガ Blu-ray BOX Ⅰ」(特装限定版)

同商品は、2025年7月から放送されたTV特撮『ウルトラマンオメガ』(全25話)の第1話から第13話をBlu-ray2枚に収録しているほか、各種映像特典を収録した特典ディスク(Blu-ray)1枚、作品解説書(4C/24P)が付属する。

特典ディスクには、メイキング映像に加え、近藤頌利、吉田晴登、工藤綾乃出演の『ウルトラマンオメガ』キャストビジュアルコメンタリー、プレミア発表会、カウントダウンメッセージや特別総集編などを収録している。

『ウルトラマンオメガ』は、2025年7月よりTV放送中のウルトラマンシリーズ最新作だ。記憶をなくした宇宙人・オオキダ ソラトと、地球人・ホシミ コウセイがバディを組み、怪獣との向き合い、人間への理解や絆を深めていくストーリーとなっている。メイン監督は『ウルトラマンR/B』の武居正能、シリーズ構成は、多くのアニメ作品でシリーズ構成を務め、円谷プロ作品では『ウルトラマンジード』で初めてTVシリーズの脚本として参加して以降、多くのニュージェネレーションヒーローズ作品に携わってきた根元歳三と長年ウルトラマンシリーズに携わってきた足木淳一郎が務めている。

＜ストーリー＞

ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人。その姿は、赤き宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」をシンボルに湛える、“究極” の名を冠したウルトラマン。それまでの記憶を失った宇宙人「ウルトラマンオメガ」は、「ソラト」と名付けられた地球人の姿で、初めて触れ合う生き物「地球人」を理解しようと、興味津々に人々を見つめる。

ときに出現する巨大生物、ソラトの失われた記憶から蘇る「怪獣」という言葉。次々と出現する巨大生物「怪獣」を目の前にして、無意識に使命を掻き立てられるソラトはウルトラマンオメガに変身し、シャープでパワフルな戦いを繰り広げる。

一方で地球人も、初めての巨大生物と赤きスラッガーで戦う巨人が何者なのかを理解しようと、あらゆる目でその姿を見つめる。やがて結ばれる「宇宙人と地球人」のバディ…ソラトと平凡な青年。見つめ合い響き合うバディの心を通して、「ウルトラマンがなぜ地球を守るのか？」の問いに迫る。今、目覚めの刻（とき）―

A-on STORE購入特典として、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて同商品を購入した人を対象に、“アクリルパネル2個セット(約100×115mmサイズ以内)”をプレゼントする。

特典対象外設定の商品がある場合がある。特典付き商品であることを確認の上、購入すること。各特典は、無くなり次第終了となる。特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へ確認すること。特典は商品購入時にお渡しする。特典は予告なく変更となる場合がある。店舗別購入特典および法人共通特典の詳細は、バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」の店舗特典情報ページを確認すること。

「ウルトラマンオメガ Blu-ray BOX Ⅰ」(特装限定版)の価格は25,300円。発売日は2026年1月7日。収録時間は567 分(本編Disc：324分+特典Disc：243分)。スペックは、【本編DISC】ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)/AVC/BD50G×2枚/16：9<1080p High Definition>。【特典DISC】ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)/AVC/BD50G×1枚/16：9<1080i High Definition>・ 一部16：9<1080p High Definition>。封入特典は特典ディスク(SPECIAL DISC)と作品解説書(4C/24P)。

特典ディスクの内容は『ウルトラマンオメガ』キャストビジュアルコメンタリー 語らいの刻 (出演：近藤頌利/吉田晴登/工藤綾乃)、『ウルトラマンオメガ』メイキング Part.1、特報、ダイジェストPV、 新番組『ウルトラマンオメガ』プレミア発表会、新番組『ウルトラマンオメガ』カウントダウンメッセージ、第1話予告、 ノンテロップオープニング、 ノンテロップエンディング、特別総集編①「アカジナリアキの日常」予告、 特別総集編①「アカジナリアキの日常」。 他、仕様は、特製くるみボックス。

※「ウルトラマンオメガ Blu-ray BOX Ⅱ」(25,300円)は2026年3月25日に発売予定。

(C)円谷プロ(C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京