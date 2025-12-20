今、SNSを中心に「ヨーグルトとビスケットで作るチーズケーキ」がブームとなっていますが、その余波で、2019年から動いていなかった「日清シスコ｜ココナッツサブレ」の公式Xアカウントが目を覚ましました! まさかの復活に、驚きと歓喜の声があがっています。

インターネット、信じてるからな

(@coconutsable_jpより引用)

こちらが、およそ6年ぶりのポストです。

実は、2019年に開設するも投稿数はわずか3回で終了。最後の投稿は2019年10月1日、ココナッツサブレのパッケージリニューアルのお知らせでした。あれから約6年。ヨーグルトのパックにココナッツサブレ16枚を投入し、流行りにのっかる公式さん。さらに、その画像を、ちゃっかりインターネット構文「信じてるからな」を用いてポストするなんて、6年ぶりとは思えない行動力です。

この事態に、多くのX民が反応し、「ココナッツサブレさんが動いたァァァァア!?」「ネットの流行で6年の眠りから覚めたココナッツサブレ公式アカウント……」「2019年に開設されて3回ツイートして終わってた公式が急に動き出して突然これっていう味わい深さ」「このときのために眠っていたみたいな公式アカウントになってる」「こんな贅沢な使い方ココナッツサブレを売るほど持ってるに違いない」とツッコミの嵐。6年前は200ほどだった“いいね”の数は、1万に届く勢いで伸びています!!

さて、作ったチーズケーキが美味しければ、ココナッツサブレの売り上げも伸びるはずですが……、結果はいかに!

う、うまい。。。

どのフレーバーのサブレでも美味しいけど、

濃厚ベイクドチーズがオススメかも!

.

色々な味のヨーグルトとの組合せで、

チーズケーキではないスイーツとしての

可能性も秘めてますね。

(@coconutsable_jpより引用)

色々なココナッツサブレで試したという公式さん。ココナッツサブレのラインナップを調べてみたところ、ノーマルなココナッツサブレのほかに、「発酵バター」「濃厚ベイクドチーズ」「シュークリーム味」「トリプルナッツ」がある模様。ノーマルと発酵バター以外は見たことがないのですが、すべて試した結果、「濃厚ベイクドチーズ」が一番だったとか。

この結果を受けて、SNSでは「そんなフレーバーがあったの知らなかった」「公式からお墨付き!」「公式が言うんだから間違いないよな…… やってみよ」「そうや、ベイクドチーズ味があったんや」といった声が。また、ココナッツサブレが売り切れていたという情報も目立ちました。6年ぶりに再稼働した甲斐がありましたね。

これで波に乗った公式さん、すぐさまお手軽ver.をポスト。これまた行動力がすごい!

今回話題のレシピ、いきなり16枚ココナッツサブレをぶっこむ事が不安な方向けに、お手軽ver.を考えてみました。

・4連ヨーグルト1個×サブレ4枚

・100均にもある小さなタッパーを使う

・加糖タイプ推奨、フルーツタイプもあり

(@coconutsable_jpより引用)

なるほど! ちょっと試しに作ってみたい方や、1人暮らしの方にぴったりなサイズですね。4連ヨーグルトだと、無糖か加糖かだけでなく、フルーツタイプという選択肢が増えるのも嬉しいポイントです。みなさんもぜひ、お試しください!

6年間におよぶこの一連の流れに、「公式、仕事が早い」「6年ぶりにツイッター動いたと思ったらもうアレンジレシピのご提案、素晴らしい速さ」「公式さんが本気出してる件www」といった声が多数寄せられた今回の投稿。12月19日現在、フォロワーの数は1.4万まで増えています! 6年前のフォロワー数は不明ですが……笑。

これを機に、公式ならではの情報発信や、公式さん同士の交流など、頻繁にポストされるといいですね。次の投稿が楽しみです!