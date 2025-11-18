川口春奈、「長崎にこんなに美人がいるんだ!」と思った同郷の女優とは

女優の川口春奈が、18日に都内で開催された、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)配信直前プレミアイベントに登壇。このドラマで初共演した茅島みずきについて語った。

川口春奈

川口春奈「長崎にこんな美人がいるんだ!」

――共演して印象が変わった人はいますか?

茅島:川口春奈さんです。普段からバラエティ番組などで拝見している印象は、すごく面白くて、かわいらしい方。でも、実際はクールだったり、ちょっと暗い部分もあるんじゃないかなと、緊張しながらお会いしたんですけど、全くそんなことなくて。今では「はーちゃん」と呼ばせてもらってるんですけど、本当にテレビで観るまんますぎて。あとはすごくサバサバしてて、かっこよくて、会ったほうがより魅力を感じました。

――帆純まひろさんも川口さんの印象が変わったそうですね。

帆純:変わったというより、さらに良くなったというほうが正しいのかもしれないのですが、『スキャンダルイブ』の撮影中に、エキストラの方たちが通行のリハーサルをされていたんですけど、その中から一人を見つけて、「あっ、◯◯さん久しぶり!」と手を振ってらっしゃって。ドラマってとても人数が多いなかで、ちゃんと名前を覚えていて、お声がけをされている姿を見て、なんて素敵な方なんだろうと思いました。

――お二人から名前があがりましたが、いかがですか?

川口:すごくうれしいです。お二人とも今回初めてご一緒させていただいていて。特に茅島さんは同郷で。長崎にこんなに美人がいるんだ! と思って(笑)。しかも、年齢がそんなに変わらないのかなと勝手に思ってたら、めちゃくちゃ若くて。大人っぽくて、とてもしっかりされていて、年下なんですけど、自分が話を聞いてもらいましたし、帆純さんともたくさんお話をさせていただきました。

なお、イベントには、柴咲コウ、横山裕、栁俊太郎、浅香航大、橋本淳、齊藤なぎさ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美らも登壇した。

