寿司屋で隣に座ったダンディ紳士が“あの大物俳優の父親”だった　鈴木浩介「このお父さんありきのあなたですね!」

俳優の鈴木浩介が、18日に都内で開催された、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)配信直前プレミアイベントに登壇。

イベントでは「あの人からのタレコミ」と題した企画が実施され、「寿司屋で隣に座ったダンディ紳士 その正体はまさかの◯◯だった!」という見出しがスクリーンに映し出されたあと、鈴木はある驚きのエピソードを披露した。

鈴木浩介

横山裕「てっきり舘ひろしさんの話してるんかと」

鈴木:行きつけのお寿司屋さんで、お寿司をいただいてたら、隣に男性がお座りになって。一人でいらっしゃってたんですけど、一人でお寿司を食べるのって、僕、51歳になりますけど、(自分)一人の場合、どういうふうにお寿司と向き合うのか、大将と向き合うのかっていうのが、今もテーマです。

で、その隣に座った男性の食事のされ方が、非常にスマートで、寡黙で……大将との静かな向き合い方、そして、お寿司と向き合う真摯な姿勢。それを見ながら、隣でこっそり学ばせていただいてて。やっぱり歳をとって、お寿司を食べるとき、こうありたいと思えるような。

その男性が、柴咲(コウ)さんのお父さんだったんです! それを聞いたときに、「あっ、このお父さんありきのあなたですね!」とつながったんです。

柴咲:あはは(笑)

西澤由夏アナウンサー:柴咲さんはそのエピソードをご存知でしたか?

柴咲:知らないですよ(笑)!

横山裕:すげえ。てっきり舘ひろしさんの話してるんかと思った。

鈴木:本当に紳士。寡黙なんだけど、優しさに包まれた、お寿司と向き合う方でした。すみません、なんか勝手にお父様とお食事をさせていただいて!

柴咲:一緒にではないと思いますけど(笑)。確かに、父には行きつけのお寿司屋さんがあって、一人でよく行ってたんで、つながったってことですね。

なお、このイベントには、柴咲コウ、川口春奈、横山裕、栁俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美が登壇した。

(C)AbemaTV,Inc.