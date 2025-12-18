ガシャポンオンラインに12月16日、プリキュアオールスターズの変身アイテムをイメージしたコンパクトミラーコレクション第4弾が登場。プリキュアファンなら見逃せないラインアップです!
/
プリキュアオールスターズ
コンパクトミラーコレクションSP4
(税込300円)
＼
.
#ガシャポンオンライン で
12/16(火)11時から予約開始予定!
.
プリキュアオールスターズの
玩具をモチーフにした
コンパクトミラーコレクションSP第4弾🌟
.
全5種展開でお届けします❤
(@Gashapon_Bandaiより引用)
こちらが、プリキュアオールスターズの変身アイテムをイメージした「プリキュアオールスターズ コンパクトミラーコレクションSP4」です。実はこのコンパクト、ミラーが付いているだけでなく、小物も収納できちゃうという使い勝手バツグンなアイテム。可愛いデザインと実用性を兼ね備えた大人気シリーズなんです!
その第4弾となる今回は、「キュアモ」「ココロパフューム」「スマイルパクト」「プリチェンミラー」「プリハート」の全5種をラインアップ。プリキュアに夢中だった平成女児にとって、どれも胸キュンなものばかり。全部集めたくなっちゃいますね!
このニュースに、SNSでは「めっちゃ欲しいんだけど!!!超世代!!!!」「なつすぎてやばい」「かんわいいド世代多いし全部見てたシリーズだ」「毎日変身できちゃうじゃん」などなど、歓喜の声が続々と寄せられています。
1回300円で、サイズは約48～57mm。2026年1月7日まで、ガシャポンオンラインにて予約受付中です。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
(C)東映アニメーション
／— 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) December 15, 2025
