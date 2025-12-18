ガシャポンオンラインに12月16日、プリキュアオールスターズの変身アイテムをイメージしたコンパクトミラーコレクション第4弾が登場。プリキュアファンなら見逃せないラインアップです!

プリキュアオールスターズ

コンパクトミラーコレクションSP4

(税込300円)

#ガシャポンオンライン で

12/16(火)11時から予約開始予定!

プリキュアオールスターズの

玩具をモチーフにした

コンパクトミラーコレクションSP第4弾🌟

全5種展開でお届けします❤

(@Gashapon_Bandaiより引用)

こちらが、プリキュアオールスターズの変身アイテムをイメージした「プリキュアオールスターズ コンパクトミラーコレクションSP4」です。実はこのコンパクト、ミラーが付いているだけでなく、小物も収納できちゃうという使い勝手バツグンなアイテム。可愛いデザインと実用性を兼ね備えた大人気シリーズなんです!

その第4弾となる今回は、「キュアモ」「ココロパフューム」「スマイルパクト」「プリチェンミラー」「プリハート」の全5種をラインアップ。プリキュアに夢中だった平成女児にとって、どれも胸キュンなものばかり。全部集めたくなっちゃいますね!

このニュースに、SNSでは「めっちゃ欲しいんだけど!!!超世代!!!!」「なつすぎてやばい」「かんわいいド世代多いし全部見てたシリーズだ」「毎日変身できちゃうじゃん」などなど、歓喜の声が続々と寄せられています。

1回300円で、サイズは約48～57mm。2026年1月7日まで、ガシャポンオンラインにて予約受付中です。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

(C)東映アニメーション