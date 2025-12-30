バンダイ キャンディ事業部は「プリキュア カードホルダー」(429円)を12月29日より全国量販店の菓子売場などで発売しています。

「プリキュア カードホルダー」は、水彩タッチのかわいい描き下ろしイラストを使用したカードホルダー。『ふたりはプリキュア Max Heart』『ふたりはプリキュア Splash☆Star』『Yes！プリキュア5GoGo!』からの豪華なラインナップは全14種類!

各キャラクターごとと、3作品の集合イラストのデザインは、どれもふわっとかわいらしい雰囲気のカードホルダーです。

「プリキュア食玩公式/バンダイ キャンディ」公式X(@PrecureShokugan)が投稿したポストには、「お年玉はこれください」「買いに行くの忘れない!!」「お菓子売り場いかなきゃ!」という声が続々。好きなキャラのデザインをゲットしたり、推しのトレカを入れたりと、楽しみ方も様々なカードホルダーに大きな反響が寄せられています。

カードホルダー本体一式(全14種)

キュアブラック

キュアホワイト

シャイニールミナス

キュアブルーム

キュアイーグレット

キュアドリーム

キュアルージュ

キュアレモネード

キュアミント

キュアアクア

ミルキィローズ

『ふたりはプリキュア Max Heart 』集合

『ふたりはプリキュア Splash☆Star』集合

『Yes！プリキュア５GoGo！』集合

(C)東映アニメーション