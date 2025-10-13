JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」の2026年7～9月出発分について申込受付を開始すると発表した。

JR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」

「3泊4日コース / 夏」「1泊2日コース(長野) / 夏」の2種類を設定。3泊4日コースは「大自然の織りなす風景と、受け継がれてきた悠久の文化にふれる旅。」をテーマに、上野駅を出発し、北海道・函館や東北各地を巡る。1泊2日コース(長野)は「みなとまちが育んだ豪商の粋と、豊かな里山の恵みを味わう旅。」をテーマに、上野駅から新潟・長野方面を巡る。

3泊4日コースは7月6・13・27日、8月24・31日、9月7・14日に出発。1泊2日コースは7月4・11・18日、8月1・8・15・22・29日、9月5・19・26日に出発する。8月22日出発分は「JRE POINT ステージ」で2期以上連続プレミアム会員を優先する特別枠が設定される。

2名1室利用時、3泊4日コースの旅行代金は1人あたり94万～130万円、1泊2日コースの旅行代金は1人あたり44万～61万円。客室タイプは「四季島スイート(メゾネットタイプ)」「デラックススイート(フラットタイプ)」「スイート」の3種類を用意している。

「3泊4日コース / 夏」の行程

「1泊2日コース(長野) / 夏」の行程

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する旅行商品の代金

申込受付期間は12月8日18時まで。「TRAIN SUITE 四季島」公式サイトで申込みを受け付け、応募多数の場合は抽選に。結果は2026年1月中旬頃に発表予定となっている。