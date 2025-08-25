JR西日本は25日、豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の2026年3～6月出発分(第28期)を販売すると発表した。今回から琵琶湖を巡る新たなコースを設定し、滋賀の風景や食文化、伝統工芸などを盛り込んだ旅を提供する。

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の2026年3～6月出発分(第28期)を販売

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風 ツアーデスク」が販売する旅行商品は、「山陰コース(下り) ～名湯の地と維新の歴史をたどる旅～」「山陰コース(上り) ～銀で栄えた天領の町並みと因幡の芸術に触れる旅～」「びわ湖周遊・せとうちコース(下り) ～守り受け継がれし信仰の歴史と戦国の風を感じる旅～」「びわ湖周遊・せとうちコース(上り)～名将の教えとヴォーリズの足跡をたどる旅～」「せとうち・山陰コース(周遊) ～伝統の軌跡と自然の彩を巡る旅～」の5コース。片道コース(下り・上り)は1泊2日、周遊コースは2泊3日とされている。

新設の「びわ湖周遊・せとうちコース(下り・上り)」は、琵琶湖を臨む車窓、滋賀ゆかりの料理、伝統工芸品を取り入れた車内装飾、立寄り観光など楽しめる内容に。旅を通して、長い年月をかけて育まれた滋賀の風景・歴史・文化を伝えるとしている。

旅行代金は、1泊2日コースで1人35万5,000～87万5,000円、2泊3日コースで1人61万～137万円。「ロイヤルツイン」(2名利用)、「ロイヤルシングル」(1名利用)、「ザ・スイート」(2名利用)という3タイプの客室を用意し、各出発日とも最大34名を募集する。参加申込みは9月1日10時から、公式サイトまたはツアーデスクへの郵送で受け付ける。締切は10月31日17時30分(郵送は同日必着)。申込み多数の場合は抽選となり、結果は12月上旬に通知される。

なお、2023年6月の大雨で一部区間の運転を見合わせていた山陰本線について、2025年9月27日をめどに再開予定。一部ルートを山口線経由で運転していた「山陰コース」は、下り・上りの両コースともに山陰本線経由へ運行ルートを変更する。これを受けて、「山陰コース(下り)」2日目の萩での観光に関して、「松陰神社・松下村塾」をはじめ、世界遺産・萩城下町にある「菊屋家住宅」への案内が新たに加わるとのこと。