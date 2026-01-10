TOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』(隔週土曜18:00～18:30)が10日に放送される。
小島瑠璃子がゲストに登場
10日の放送回では、2年半の休業を経て昨年10月から活動を再開した“こじるり”こと小島瑠璃子をゲストに迎え、井草湯(東京・杉並区)からお届け。
高橋茂雄(サバンナ)とは、19歳の時から番組で共演しプライベートでも親交があるという小島。今回が実に3年ぶりの共演ということで、オープニングから感動の再会ムード。今回オファーを受けた理由を聞かれると、「今ちょっと色々こんがらがっているので……。高橋さんと一緒だったら、なんか正直にお話ができるのかなと思って」と、高橋が出演の決め手だったと告白する。
サウナ内では、2人きりで汗を流しながら、お互いの近況の話に。現在、個人事務所の代表だという小島。マネージャーも自ら探したといい、その相手は小学生からの幼馴染。会社員だった彼女に脱サラを決意させた、一世一代の“プロポーズ”秘話とは。
また、後編が24日に放送される。
【編集部MEMO】
『サバンナ高橋の、サウナの神さま』は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が毎回豪華ゲストと一緒にサウナに入り、いわゆる“ととのった”状態になってからトークを繰り広げるサウナトーク番組。これまで、ドラマ『サ道』(テレビ東京系)にも出演する俳優・磯村勇斗、高橋も「番組MCとしてこれでいいのかと思うけど、心肺機能が違う」と感嘆した白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE)らサウナ好きだけでなく、「サウナに対して苦手意識が強くて、暑い部屋の中がちょっと耐えられないと思っていた」という奥菜恵など、サウナ初心者もゲストに登場している。