TOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』(隔週土曜18:00～18:30)が10日に放送される。

小島瑠璃子、高橋茂雄(サバンナ) =TOKYO MX提供

小島瑠璃子がゲストに登場

10日の放送回では、2年半の休業を経て昨年10月から活動を再開した“こじるり”こと小島瑠璃子をゲストに迎え、井草湯(東京・杉並区)からお届け。

高橋茂雄(サバンナ)とは、19歳の時から番組で共演しプライベートでも親交があるという小島。今回が実に3年ぶりの共演ということで、オープニングから感動の再会ムード。今回オファーを受けた理由を聞かれると、「今ちょっと色々こんがらがっているので……。高橋さんと一緒だったら、なんか正直にお話ができるのかなと思って」と、高橋が出演の決め手だったと告白する。

サウナ内では、2人きりで汗を流しながら、お互いの近況の話に。現在、個人事務所の代表だという小島。マネージャーも自ら探したといい、その相手は小学生からの幼馴染。会社員だった彼女に脱サラを決意させた、一世一代の“プロポーズ”秘話とは。

また、後編が24日に放送される。