タレントの小島瑠璃子が12日、自身のインスタグラムを更新し、活動再開を発表した。

小島瑠璃子

小島は、金髪姿の写真を添えて、「［活動再開のご報告］およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。

「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」とつづり、「なお、ホームページなどは開設中となりますので、準備が出来次第、改めて発信させていただきます」と伝えた。

そして、「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」と決意を記し、「フォロワーの皆様からも温かい励ましのコメントをいただき、いつも力をもらっています。本当にありがとうございます」と感謝。「応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。