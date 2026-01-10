年末年始にズワイガニを堪能した人も多いと思います。実は、農林水産省公式が「ズワイガニ」の表記に関する注意喚起を行っているのですが、衝撃の事実が!!

【カニの販売事業者の皆様へ】

.

ズワイガニとオオズワイガニは別種のカニです!

見分け方は、口の上部が、ズワイガニは横に一文字型、オオズワイガニではM字型です。

販売者の皆様は誤った表示をしないよう、注意して表示してください!!

(@MAFF_JAPANより引用)

まさか、ズワイガニとオオズワイガニが全く別の種族だったとは……。オオズワイガニって言われたら、サイズが大きい「ズワイガニ」だと思うじゃないですか。今までそう思っていたのに、違ったんですね。びっくり!

この情報に、「はえ～同じズワイガニとついてても全く別の種なのか。 タラバガニがカニじゃないと知ったときくらいの衝撃」「そうなのか! 素人が判断するのは難しいね」「ほぉ、またひとつ学んだ」「違いは大事だけど、幸いどちらも美味しい…」といった声が。

どちらもカニなので、販売者も消費者も違いをわかって売買していれば問題はありません。ただ、オオズワイガニは安価なカニなので、それを高級なズワイガニであるかのように表記して販売したり、実際よりも高い価格で販売する業者もあるというから要注意。また、卸業者は分かっていても、お店側が知らないケースもあるようなので厄介です。

販売する側が正しい表示と金額で販売することはもちろんのこと、私たち消費者も、正しい知識と目で納得のいく買い物を心掛けたいものですね。