もうすぐクリスマスシーズン。チキンを使った料理を楽しもうと、レシピをチェックしている方も多いのではないでしょうか?

農林水産省公式X(@MAFF_JAPAN)が呼びかけている、クリスマスに備えての「鶏料理を楽しむための5原則」を紹介します。おいしい鶏料理、間違うと食中毒の危険性もあるので、十分注意しましょう。

ポイント1「しっかり手洗い!」

手洗い前の手は、菌がたくさん付着しているもの。調理する前、調理中に生の肉を触った後、トイレに行った後、ペットに触れた後は必ず手を洗いましょう。

ポイント2「調理器具は清潔に!」

まな板等の調理器具は、洗剤での洗浄に加え、熱湯や塩素系漂白剤で消毒し、よく乾燥させ、清潔にしましょう。

ポイント3「生の鶏肉を他の食材にくっつけない!」

調理時に生肉が他の食材(特に生で食べる野菜、果物等)と接触することを防ぐため、調理器具を分けるか肉は最後に切りましょう。生肉を保存する際は、汁漏れを防ぐため、保存袋等にいれ、他の食材と離して保存しましょう。

ポイント4「鶏肉を洗わないで!」

肉を洗ったときの水がはねると、一緒に飛び散った食中毒菌によってキッチンや周りの食材が汚染される可能性があるそう。ドリップが気になる場合は、キッチンペーパー等でふき取るようにしましょう。

ポイント5「中心までしっかり加熱!」

鶏肉を調理する時は、お肉の中心部までよく加熱(中心の温度が75℃以上で1分間以上)しましょう。目安は中心が白くなるまでです。また、外食の際も良く加熱されたメニューを選びましょう。

そして鶏肉は「新鮮だから安全とは限らない」とも呼びかけています。食中毒の原因となるカンピロバクターは、生きた鶏が保菌している場合もあります。そのため鶏肉や内臓(レバーなど)は新鮮だから生で食べられるという認識は持たないようにしましょう。

安くておいしく、様々な食材に使える鶏肉ですが、正しい調理方法を覚えておきたいものです。また農林水産省のWebページ「鶏料理を楽しむために～カンピロバクターによる食中毒にご注意を!!～」でも詳しい説明を見ることができます。