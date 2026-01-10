2026年がスタートして1週間。会社も学校もスタートした思いますが、造幣局でもさっそく、令和8年銘硬貨が製造されている模様。

【令和8年銘500円】造幣局ただいま製造中

.

造幣局では「令和8年銘」の貨幣を製造中です!

(@JapanMint_IAAより引用)

次から次へと飛び出してくる500円玉、ジャラジャラのピッカピカですね。

ただただ500円玉が流れるこの動画に、「パチスロの動画が流れてきたのかと思ったw」「ジャックポットじゃん(マジで)」「普段はキャッシュレスなんだけど(￣m￣ )現金見るとちょっとテンション上がるやっぱりw」「ピカピカでいいね」「産まれてきてくれてありがとう」といった反応が続々と。

また、まさかの造幣局のポストに「こんなアカウントがあるの知らなかったんで造幣局SNSをする時代なんだなって思った」「造幣局が喋ってるだけでなんか面白い」という声も寄せられ、執筆時点までに3.1万ものいいねを獲得しています。

何もかもキャッシュレスの時代。小銭を手にすることはあまりないという人も少なくないと思いますが、この動画を見ているだけで何だかワクワクしちゃうのは筆者だけ?笑 また、500円玉貯金を始めてみるのもいいかも。