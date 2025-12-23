もうすぐクリスマス。サンタさんを待ち遠しく思っているお子さんもいるかもしれませんが、一足早くサンタさんが来た、という報告を在日米海軍司令部公式X(@CNFJ)が投稿し、大きな反響が寄せられています。

もうすぐクリスマス

展開中の空母ジョージ・H・W・ブッシュにはすでにサンタさんが来ていた模様。しかも働いてます(在日米海軍司令部 (@CNFJ)より引用)

空母の甲板でビシッと決めている人物は……サンタさん!? 映画『トップガン』で戦闘機が発信するシーンのように、航空機の横で合図を送るクルーがサンタクロースに扮しているユニークな写真です。

この投稿は1.6万件のいいね(12月23日時点)を獲得、「このポーズやっぱりカッコいいなプレゼントは…空からくれるんですね(?)」「レーザー誘導で正確無比に降ってくるプレゼントが……」と戦闘機が向かう先を思い浮かべる方や、「息子が大好きな戦闘機の整備士組!!!一時期写真撮られる時全部この決めポーズだったwww」「BGMはデンジャーゾーンかジングルベルか」など、コメントが多数寄せられています。