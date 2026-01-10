ローソンは1月13日より、「ご当地!うまいもん祭」を開催。各地の食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”を、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7つの地域ごとに発売する

1986年の発売以来、累計販売数46億食を超えるローソンの看板商品である「からあげクン」。今回は、「ご当地!うまいもん祭」の商品として、1月13日より、北海道、東北、北関東・首都圏、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7つの地域ごとに、ご当地の食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”を発売する。

地域ごとのラインアップは以下のとおり。

北海道「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」

1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のロングセラー商品「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」を使った、旨みたっぷりのからあげクン。

東北「からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味」

山形県山形市に本社を置く駄菓子メーカー「ヤガイ」とコラボしたからあげクン。看板商品「おやつカルパス」のにんにくとこしょうの旨み、スモーク感を味わうことができる。

関東「からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味」

江戸時代中期に関東で生まれた“旨味と香りの強さ”が魅力の濃口醤油を、“焦がし醤油”に仕上げることで、より香ばしさが感じられるからあげクン。

東海・北陸「からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味」

名古屋で行列の絶えない台湾料理の名店「味仙®名古屋駅店」監修のからあげクン。台湾ミンチの独特の辛さとニンニクの風味を再現している。

近畿「からあげクン 関西だししょうゆ味」

ふんわり豊かなかつおの風味とまろやかな昆布のうまみが味わい深い、地域限定発売「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」を再現したからあげクン。

中国・四国「からあげクン いろり山賊監修 山賊味」

山賊焼の名店「いろり山賊」監修のもと完成した、焦がし醤油の風味をきかせたからあげクン。

九州「からあげクン もつ鍋しょうゆ味」

福岡のソウルフード「もつ鍋(しょうゆ)」味のからあげクン。

価格はいずれも298円。1月13日より、エリアごとに発売される。