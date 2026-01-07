ローソンは2025年12月30日より、築地発のいちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とコラボレーションしたチルド飲料や菓子(計6品)を含む、いちごを使用した商品19品を全国の「ローソン」にて順次販売している。

1月15日の「いちごの日」にあわせて、例年いちごを使用した商品を発売しているローソン。2026年は、「Uchi Café いちごミルクのタルト」や「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」「Wいちごワッフルコーン」といった商品のほか、築地発のいちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とコラボレーションしたオリジナル商品「ストロベリーマニアしみチョコ コーンマシマシ いちご味 50g」「ストロベリーマニア 果肉に溺れるいちごミルク200g」など、計19品が登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

12月30日発売

ローソン(左から)「Uchi Café ふんわりワッフル いちごミルク」「Uchi Café いちごミルクのタルト」「Uchi Café もっちりとした紅いたい焼き いちごクリーム」

2025年12月30日からは、爽やかな酸味のいちごクリームが入った「Uchi Café ふんわりワッフル いちごミルク」(200円)、「Uchi Café いちごミルクのタルト」(292円)、「Uchi Café もっちりとした紅いたい焼き いちごクリーム」(189円)の3品が、Uchi Caféスイーツコーナーに並んでいる。

1月5日発売

ローソン(左)「Uchi Café プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」、(右)「Uchi Café 生ベイクドいちごチーズケーキ」

また、1月5日からは、しっとりとした口どけのいちご生地に、いちごクリームといちごホイップクリームを巻いた「Uchi Café プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」(248円)と、ふんわりいちごの香りとクリームチーズの乳感を味わえる「Uchi Café 生ベイクドいちごチーズケーキ」(297円)のUchi Caféスイーツ2品が登場。

1月6日発売

ローソン(左から)「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」「Uchi Café いちごとチーズケーキのクレープ」

さらに1月6日より、冷やして食べる「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」(192円)と、生いちごがトッピングされた「Uchi Café いちごとチーズケーキのクレープ」(346円)がUchi Caféコーナーに仲間入り。

ローソン(上段左)「ふわもちパンケーキ いちご 2個入」、(上段右)「ふんわりいちごロール 苺果肉入り」、(下段左)「いちごクリームケーキ 4個入」、(下段右)「Wいちごワッフルコーン」

また、パンコーナーには、いちごジャムとミルクホイップをサンドした「ふわもちパンケーキ いちご 2個入」(181円)、いちごの甘酸っぱい味わいと果肉を楽しめる「ふんわりいちごロール 苺果肉入り」(171円)、なめらかな口当たりのいちごクリームをサンドした「いちごクリームケーキ 4個入」(235円)の3品がラインアップ。

さらにアイスコーナーには、甘酢っぱいいちごアイスとクリーミーなミルクアイスを巻いた「Wいちごワッフルコーン」(322円)が登場する。

1月6日発売「ストロベリーマニア」コラボ商品

築地発いちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とのコラボ商品では、チルド飲料2品とお菓子4品が1月6日より登場。

チルド飲料からは、いちごの果肉が30%配合された「ストロベリーマニア 果肉に溺れるいちごミルク200g」(318円)と、ストロベリーマニアこだわりの王道いちごミルク「ストロベリーマニア いちごミルク200g」(248円)の2品。

ローソン(左から)「ストロベリーマニア でっかい!キャラメルコーン いちご味 65g」、「ストロベリーマニア しみチョココーンマシマシ いちご味 50g」、「ストロベリーマニア マシュマロチョコ いちご味 36g」、「ストロベリーマニア クランチチョコ いちご味 55g」

また、ローソンオリジナル菓子シリーズには、いちごピューレを使用した大きなキャラメルコーン「ストロベリーマニア でっかい!キャラメルコーン いちご味 65g」(168円)、ストロベリーチョコをしみこませた「ストロベリーマニア しみチョココーンマシマシ いちご味 50g」、ふわふわ食感のマシュマロを甘酸っぱいいちごチョコで包んだ「ストロベリーマニア マシュマロチョコ いちご味 36g」、ストロベリーマニアの人気商品「いちごの瓶タルト」の形をイメージした「ストロベリーマニア クランチチョコ いちご味 55g」(218円)の4品が仲間入り。

1月7日発売

1月7日には、北海道産生クリームを使用したホイップクリーム、カスタードクリームと甘酸っぱい味わいのいちごをサンドした「苺&ホイップサンド」(473円)がサンドイッチコーナーに並ぶ。

1月13日発売

1月13日には、一口サイズの冷凍いちごにダークチョコをかけたフルーツデザート「フローズンダークチョコストロベリー」(275円)が登場する。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。

※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。