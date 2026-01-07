ローソンは2025年12月30日より、築地発のいちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とコラボレーションしたチルド飲料や菓子(計6品)を含む、いちごを使用した商品19品を全国の「ローソン」にて順次販売している。
1月15日の「いちごの日」にあわせて、例年いちごを使用した商品を発売しているローソン。2026年は、「Uchi Café いちごミルクのタルト」や「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」「Wいちごワッフルコーン」といった商品のほか、築地発のいちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とコラボレーションしたオリジナル商品「ストロベリーマニアしみチョコ コーンマシマシ いちご味 50g」「ストロベリーマニア 果肉に溺れるいちごミルク200g」など、計19品が登場する。
ラインアップおよび発売日は以下のとおり。
12月30日発売
2025年12月30日からは、爽やかな酸味のいちごクリームが入った「Uchi Café ふんわりワッフル いちごミルク」(200円)、「Uchi Café いちごミルクのタルト」(292円)、「Uchi Café もっちりとした紅いたい焼き いちごクリーム」(189円)の3品が、Uchi Caféスイーツコーナーに並んでいる。
1月5日発売
また、1月5日からは、しっとりとした口どけのいちご生地に、いちごクリームといちごホイップクリームを巻いた「Uchi Café プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」(248円)と、ふんわりいちごの香りとクリームチーズの乳感を味わえる「Uchi Café 生ベイクドいちごチーズケーキ」(297円)のUchi Caféスイーツ2品が登場。
1月6日発売
さらに1月6日より、冷やして食べる「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」(192円)と、生いちごがトッピングされた「Uchi Café いちごとチーズケーキのクレープ」(346円)がUchi Caféコーナーに仲間入り。
また、パンコーナーには、いちごジャムとミルクホイップをサンドした「ふわもちパンケーキ いちご 2個入」(181円)、いちごの甘酸っぱい味わいと果肉を楽しめる「ふんわりいちごロール 苺果肉入り」(171円)、なめらかな口当たりのいちごクリームをサンドした「いちごクリームケーキ 4個入」(235円)の3品がラインアップ。
さらにアイスコーナーには、甘酢っぱいいちごアイスとクリーミーなミルクアイスを巻いた「Wいちごワッフルコーン」(322円)が登場する。
1月6日発売「ストロベリーマニア」コラボ商品
築地発いちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とのコラボ商品では、チルド飲料2品とお菓子4品が1月6日より登場。
チルド飲料からは、いちごの果肉が30%配合された「ストロベリーマニア 果肉に溺れるいちごミルク200g」(318円)と、ストロベリーマニアこだわりの王道いちごミルク「ストロベリーマニア いちごミルク200g」(248円)の2品。
また、ローソンオリジナル菓子シリーズには、いちごピューレを使用した大きなキャラメルコーン「ストロベリーマニア でっかい!キャラメルコーン いちご味 65g」(168円)、ストロベリーチョコをしみこませた「ストロベリーマニア しみチョココーンマシマシ いちご味 50g」、ふわふわ食感のマシュマロを甘酸っぱいいちごチョコで包んだ「ストロベリーマニア マシュマロチョコ いちご味 36g」、ストロベリーマニアの人気商品「いちごの瓶タルト」の形をイメージした「ストロベリーマニア クランチチョコ いちご味 55g」(218円)の4品が仲間入り。
1月7日発売
1月7日には、北海道産生クリームを使用したホイップクリーム、カスタードクリームと甘酸っぱい味わいのいちごをサンドした「苺&ホイップサンド」(473円)がサンドイッチコーナーに並ぶ。
1月13日発売
1月13日には、一口サイズの冷凍いちごにダークチョコをかけたフルーツデザート「フローズンダークチョコストロベリー」(275円)が登場する。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。
※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。