ローソンは、12月26日より順次、全国のローソン・ナチュラルローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100は除く)で、ローソン×Mrs. GREEN APPLEキャンペーン第二弾を開催する。オリジナルフード2品の発売や、引用ポストキャンペーン、また対象商品を3点購入でオリジナルビジュアルシートがもらえる企画を実施する。

オリジナルフード

12月26日より順次オリジナルフードを発売する。ラインナップは「からあげクン ネギ油ポン酢味」(298円)、「お餅で巻いたもち食感ロール(ミルク＆チョコ)」(441円)

先着・数量限定でもらえるオリジナルビジュアルシート(全4種) 第二弾

12月30日AM7:00～2026年1月12日(※または景品がなくなり次第)、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルビジュアルシート(全4種)をその場で1枚プレゼントする。景品はお一人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計4枚まで。

引用ポストキャンペーン 第二弾

12月30日のポスト後～2026年1月5日23:59のキャンペーン期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akikolawson)」をフォローし、対象のポストに「ローソンMGA」とコメントを入れて引用ポストした方の中から抽選で1名にオリジナルQUO カードをプレゼントする。

