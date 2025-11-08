「あぶねー! 泣いちゃう」佐久間宣行氏が大感激…娘からの“一生忘れない”言葉

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が5日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。娘との感動エピソードを明かした。

娘から鋭い指摘「いろいろやってると燃えるんだよ」

大学1年生になった娘と、居酒屋チェーンで食事をしたという佐久間氏は、「18歳の娘と行くなんて大イベントなんですよ」とうれしそうに語り、「乾杯したときに、ヤバッと思って。あと2年で本当の乾杯できるじゃん! って。感慨深くなっちゃって……」としみじみ。普段は、娘と「くだらない話しかしない」というが、「もう18歳だし、しっかりしてるなって。俺も仕事の話してみようと思って。今まで娘に仕事の相談なんかしたことないんだけど」と真面目モードだったと話した。

フリーのプロデューサーとして、テレビ番組のほか、ラジオやYouTubeなど多岐にわたって活躍する佐久間氏。娘からは、「パパって炎上してないのが不思議」と言われたそうで、「テレビとラジオとYouTubeやってるし、Netflixで怒られてもおかしくないぐらいの番組やってるじゃん。いろいろやってると燃えるんだよ」と指摘されたという。また、「パパのは恥ずかしくて観れない。父親が手叩いて爆笑してるのは、思春期的に観れない」と告白されたといい、「逆に観ないでくれてよかった(笑)。そうだよな～」と苦笑いだった。

そんな娘に対し、佐久間氏は、「メディアに出れば出るほど、切り取られて誤解される」という悩みを吐露。すると、「パパは大丈夫じゃない? 18年、娘をやってて思うけど、パパはめちゃくちゃいいヤツだから。性格いいから大丈夫だと思うよ」と励まされたそうで、「あぶねー! 泣いちゃうなと思って……」と大感激。「“ありがとうございます。私はこの瞬間を一生忘れないでしょう”って言って。茶化さないと泣いちゃうからさ」と振り返りつつ、「腹も心もパンパンで帰った。すみません、ノロケです(笑)」と締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。