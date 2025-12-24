「何これ!? すげーんだけど!」「感動…」　佐久間宣行氏、大感激した出来事を明かす

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。18日に開設された自身のオフィシャルサイトについて言及した。

佐久間宣行氏

後輩たちの“大人の本気”に感嘆

YouTubeチャンネル『テレ東公式 TV TOKYO』で、18日に公開された番組「佐久間さん、HP作らせてください」。2021年にテレビ東京を退社した佐久間氏だが、連絡先を非公開にしているため、いまだ同社に問い合わせが殺到。その結果、対応に追われる佐久間氏の後輩たちがしびれを切らし、同番組を企画。佐久間氏は、後輩たちに、「もう我々、我慢できません。無料でホームページ作れるからいいでしょ? 普通は有料で作るんだから」と言われたそうで、「断る理由がなくて。やりますって」と打ち明けた。

しかし、「打ち合わせは1回でいい」と言われ、「阿部寛的なイジりのホームページねと(笑)。ペライチのホームページが出来て、俺がおい! みたいな」と内心思っていたという。打ち合わせでは、ディレクターから真面目な質問を受け、「どっち? イジり? 真面目?」と戸惑ったが、写真撮影になると木刀やバラなどの小道具を持たされ、「もうイジりじゃん!」と確信。「インタビューのスタンス間違えた! と思って。真面目に話しちゃったよって。まあ、イジられるかと思って」と後悔したことを明かした。

その後、一切連絡がないまま、2カ月後に突然呼び出された佐久間氏。すると、疲れ切った様子のディレクターが、「このホームページのために2カ月ずっと残業してました」とぼやきつつ、完成したホームページを披露。その完成度の高さに、佐久間氏は、「すごいアニメーションになってて。めちゃくちゃかっこいいから。俺、おい! ってツッコもうと思ったんだけど、おい……ってなった。何これ!? すげーんだけど! って」「俺がフリーでやった5年の仕事と、20年テレ東にいたときの仕事が全部ある」と大感激だった。

実は、佐久間氏をビックリさせるため、秘密裏に進行していたそうで、ディレクターからは、「佐久間さんに聞きたいことがあっても、聞けなかった」「普通は毎週打ち合わせする」という小言も。佐久間氏は、「それは目も血走るし、残業するよなぁ……」と申し訳なさそうに語りながら、「ちょっと感動しちゃって。大人の本気ってすごいなって」と感謝しきり。一方で、「すごいんだけど、1個だけ思ったんだよね。これ、誰もコンタクト(連絡先)までたどり着かねーんじゃねーか?」と本音をぶっちゃける場面もあった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。