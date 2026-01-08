メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』より「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN ～頂点を越えて挑む者達～ セット」(9,999円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN ～頂点を越えて挑む者達～ セット」(9,999円)

OVAアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』より、νアスラーダAKF-0/G スパイラルブーストモードと、凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモードが2台セットとなり「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-」シリーズに堂々登場。

劇中で熱いブースト対決を繰り広げた2機がそれぞれ最強形態のブーストモードで立体化。νアスラーダAKF-0/Gは完全新規造形、新規金型でC.F.Cシリーズでの初立体化となっている。

実際のレーシングカーを髣髴とさせる細かいマーキングと、深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられる一品。上下にスタッキングできる専用ディスプレイケースや、銘板調ホイルステッカーなど、より一層コレクションとディスプレイをお楽しみいただけるセット内容となっている。

本商品はプレミアムバンダイ限定特典として、重厚感のあるエッチング製銘板プレートがマシン2台分と、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』登場キャラクターや各種ロゴのミニアクリルスタンド、設定資料等が載ったミニブックが付属する超豪華セットとなっている。

(C)SUNRISE