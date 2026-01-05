バンダイは、『モンスターハンター』と『デジタルモンスター』のコラボアイテム「デジタルモンスターCOLOR モンスターハンター 20th Edition （リオレウスカラー／ジンオウガカラー）」(全2種・各7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月19日23時まで抽選販売の申し込みを受け付けている。当選発表は2026年1月中、2026年1月発送予定。

2026年1月発送予定「デジタルモンスターCOLOR モンスターハンター 20th Edition （リオレウスカラー／ジンオウガカラー）」(全2種・各7,700円)

「デジタルモンスターCOLOR モンスターハンター 20th Edition （リオレウスカラー／ジンオウガカラー）」は、「モンスターハンター」20周年を記念し、デジタルモンスターCOLORとコラボしたアニバーサリーアイテム。本体カラーは、「モンスターハンター」のリオレウスとジンオウガをイメージした、リオレウスカラーとジンオウガカラーの全2種。

商品にはUVプリンタによる印刷技術を採用し、全面にモンスターをイメージしたデザインを印刷することで、迫力のある外観を実現。本商品は、発売済みの『デジタルモンスターCOLOR』シリーズ同様に、引き続き、カラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能になっている。また、USB Type-Cに対応した付属の充電ケーブルで充電して遊ぶことができる。

収録モンスターは全36体。通常版のほか、亜種や二つ名なども登場。また、今回のアニバーサリーを記念して、デジモンキャラクターデザイナーの渡辺けんじ氏描き下ろしのコラボモンスター、リオレウス×グレイモンの「レウスグレイモン」と、ジンオウガ×ガルルモンの「ジンオウガルルモン」を収録。玩具内で育成することができる。

本商品はユーザーサポート機能として、過去シリーズ同様に、コールドさせている間は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなるコールドモードや、育成中のモンスターを1体までバックアップとして保存できるバックアップシステムを搭載。

(C)CAPCOM

(C)BANDAI・PLEX