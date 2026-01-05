バンダイは、『SDガンダム外伝』シリーズより「SDガンダム外伝NEO Vol.4 禁じられた魔法 黄金の祝福」(6,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

「SDガンダム外伝NEO Vol.4 禁じられた魔法 黄金の祝福」は、1989年に誕生してRPG風ストーリーで大人気を博した、カードダスを代表するシリーズの最新作。

新シリーズ『SDガンダム外伝NEO 禁じられた魔法』はその『SDガンダム外伝』シリーズを継承し、お馴染みのカードダスデザインをベースに『機動戦士ガンダム 水星の魔女』をモチーフとした物語を紡ぎ出す。

新シリーズ「禁じられた魔法」第4弾タイトルは『黄金の祝福』。魅力的なキャラクターが多数登場する原作に倣い、本シリーズでも人物キャラクターを多く収録。もちろんモビルスーツもSDガンダム外伝デザインに落とし込んだスタイルでアレンジしている。「横井画伯」が手がける主要キャラクターに加えて、モビルスーツ、人物キャラクター、モンスターなどを全種描き起こしで制作した。

セット内容は、カード全40枚、ブックレット(8ページ製本)。

(C)創通・サンライズ