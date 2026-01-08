アイドルグループ・timeleszの原嘉孝が、8日・15日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00 ※8日は23:15～)に出演し、恋愛観について語る。

まずは、オーディション『タイプロ』で、新メンバーの座を射止めた原について、同じく新メンバーで原とは10代の頃から付き合いがあるという寺西拓人がVTRで登場。明るく天然なイメージのある原の、知られざる素顔と正しい“トリセツ”を披露する。

次に、トップアイドルの恋愛観ということで、これまで原とは舞台で2度ほど共演したことがあるといういとうあさこが「ほんとのことしゃべった!?」と念押し。すると、原は「しゃべりました!」ときっぱり即答する。それではさっそく、とばかりに事前取材で語ったその恋愛観を聞いてみると、想像以上に“ヤバい”事実が判明していく。その内容に、事前取材を担当した堤礼実アナウンサーが思わず言葉を失う場面も。野々村友紀子から痛烈なダメ出しをくらい、原自身も思わず「ファンが減ったらどうしよう」と叫ぶ。

また、原には彼女がこれをしたら終わり、というエピソードが多すぎて、“終わりスイッチが多すぎる”と総ツッコミを受ける。詳しく語れば語るほどドツボにはまってしまい、追い詰められた原は、男女はわかり合えないという考えを持っており、ゆえに受け入れられないことが多くて当たり前だという持論を展開。すると、それまで静かに見守っていたアンミカが、神託のごときひと言を放つ。

原嘉孝は、1995年9月25日生まれ、神奈川県出身。2010年に旧ジャニーズ事務所へ入所し、ジャニーズJr.時代は「宇宙Six」のメンバーとして活動。グループ解散後はソロに軸足を移し、21年にジャニーズJr.を卒業して以降は俳優業を中心に舞台・映像作品へ出演を重ねてきた。

