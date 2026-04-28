フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、26日に放送された「100億円男の人生相談 ～満たされない心の行方～」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

今回の主人公は、年商100億円超のIT企業経営者から仏教の道に転身した小野龍光さん(51)。「ジモティー」「グルーポン・ジャパン」「17LIVE」…誰もが知る企業の経営や設立に関わり、地位もお金も手に入れ、誰もがうらやむような成功を収めながら、胸の中に抱える違和感は大きくなるばかりだった。

「どれだけお金を稼いでも、心が満たされない」…勝ち続けてきた人生の末に下した決断。それは全ての仕事を手放し、IT長者としてのキャリアを捨て去ることだった。

4年前、小野さんが向かったのはインド。そこで頭を丸め、僧侶の見習いとなる。得度を経て、お金という数字から解放された彼は「残りの人生を他者の幸せのために尽くす」と決めた。そんな彼が始めたのが無料の人生相談。“成功者”として知られる小野さんのもとには、相談者が後を絶たない。仕事や人間関係の悩みなど、満たされない心の形は様々だ。

人間関係に悩み、変わりたいと願う30代の男性は、小野さんとともにインドへ渡ることに。現地には「少しでも前に進みたい」と願い、はるばるインドまでやってきた多くの日本人相談者たちの姿があった。

最初に注目度が上昇したのは、14時7分で70.4％に。ビジネスマンが集まる場で小野さんが講演を行う場面で、X(Twitter)では「最初から僧侶になった人より遥かに話を聞きたいと思わせる」と見入る人が見られた。

14時13分には、この日の放送で最高となる72.5％に上昇。オンラインで小野さんに悩みを告白し、1年近く続いていた引きこもりから抜け出した男性が登場した場面で、スーパーで購入した“お布施”の助六弁当に反応するコメントが続出した。

また、小野さんが流れに身を任せてインドで得度を得たシーンの14時28分にも70.5％をマーク。「人が思いつかない事考えついて成功した人だからやっぱ人生全然読めない。思い立ってからの行動の速さも敏腕経営者たるゆえん」と、小野さんの行動力に驚く投稿が見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。