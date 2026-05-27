時代を更新する奇才・ksr:3、1stアルバムリリースパーティ渋谷WWWβで開催

ヒップホップ、アンビエント、ダンスミュージックを、独自の叙情的な音像へと昇華するセルフプロデュースアーティスト・ksr:3が、アルバム『DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING YOU』のリリースパーティーを、6月27日（土）、東京・渋谷のWWWβにて開催する。

ksr:3は、作詞・作曲からトラックメイク、エンジニアリングに至るまでを自ら手がけるアーティスト。4月15日にリリースした1stアルバム『DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING YOU』には、SEEDAをはじめとする多彩な客演陣が参加し、注目を集めている。大学時代をヨーロッパで過ごし、そこで吸収した現地のカルチャーや空気感が彼のクリエイションの根底に流れており、多角的なアプローチを見せつつも、作品には一貫してksr:3というアーティスト本人を投影したような抒情的な空気感がある。

ライブはBack DJの手を借りず、自身でターンテーブルを操りながらマイクを握るという独特なスタイル。当日はそのポテンシャルを最大限に活かし、セルフREMIXを含めた特別な1時間のライブセットを予定している。客演には、MARONI、kaji、I2abella pop、Sadajyo、safmusic、Lelolelo、Mackenzie Furukawaと多様なアーティストが参加。

また、メインアクトのksr:3に加え、ハワイ出身のアンダーグラウンドHip Hopシーンの旗手であり、激しい歪みのエネルギーと胸を締め付けるノスタルジーという、双極の衝動を音に映し出すotuyyuto。さらに、アンビエントやIDMなどの要素を取り入れたどこか懐かしさを感じさせる作品と、空間性の高いパフォーマンスで、クラブ、リスニング双方の文脈で評価を高めているlymphがライブを披露する。

DJには、環境音から緻密なシンセサイザーまでを操り、極めて内省的でありながら、同時にフロアを揺らす確かな身体性を備えるBig Animal Theory。埼玉県蓮田市を拠点に活動するクリエイティブ・コレクティブ「Musashi Village」の主宰であり、ksr:3が師匠として慕うプロデューサーJeff Loik。イベント「TWoD」の企画でも注目を集め、上野・湯島を拠点に活動するKUROJIのメンバーでもあるszkPP、今回はszkPP with KUROJIの特別名義で出演。そして、ksr:3との親交が深いooi、notfoundboxがラインナップに名を連ねている。

＜ライブ情報＞

ksr:3『DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING YOU』 Release Party

2026年6月27日（土）東京・渋谷 WWWβ

OPEN：23:00-

料金：ADV. ¥1,000 / DOOR ¥1,500 （1Drink別）

Over 20 only・Photo ID required

20歳未満入場不可・要顔写真付ID

出演：

Release Live

ksr:3 （キサリ）

LIVE

otuyyuto

lymph

DJ

Big Animal Theory

Jeff Loik

szkPP

ooi

notfoundbox

チケット発売：5月27日（水） 19:00〜（先着）

チケット：LivePocket https://livepocket.jp/e/0627_ksr3

HP：https://www-shibuya.jp/schedule/019825.php