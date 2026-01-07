集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品を原作としたアニメ「鬼滅の刃」では、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』三部作の、第一章「猗窩座再来」を昨年7月18日より公開している。

1月10日からは、来場御礼入場者特典 第13弾「卓上スタンディ」の配布が決定した。

来場御礼入場者特典 第13弾として「卓上スタンディ」の配布は、劇場などで展開されていたスタンディを身近に飾れるサイズにしたアイテム。スチレンボード製のシート状でお渡しし、どなたでも簡単に組み立てられる仕様となっている。サイズは幅：約14.5cm×奥行：約4.5cm×高さ：約11.5cm (組み立て時)。

配布日は、2026年1月10日～1月23日。部数は全国合計30万名限定。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を鑑賞した方、一人につき1つプレゼント。通常版、IMAX版、DolbyCinema版、MX4D版、4DX版共通。劇場により数に限りがあるため、無くなり次第終了となる。

なお、来場御礼入場者特典第12弾「パンフレット副読本～鬼殺隊編～」に関して、残数がある劇場においては、1月9日までの配布となる。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable