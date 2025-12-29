歌手のLiSAが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

4年ぶり4回目の出場で「残酷な夜に輝け」で、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露するLiSA。紅白のステージだけの『鬼滅の刃』スペシャル映像とともに届ける。

取材会でLiSAは「今年はたくさんの方に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をお楽しみいただいたので、その作品とともに、年末、皆さんに感謝を込めて精一杯お届けしたいと思います」と意気込み。

4年ぶりの紅白出場に「とても光栄です。そして、とてもうれしいです」と喜び、「ここには特別な思いがあります。そしてまたここに帰ってこられたこともすごく特別な気持ちで受け止めさせてもらっています。なので、皆さんにパワーアップして帰ってきた私をお届けできるように頑張ります」と語った。

そして、当日の演出について「私のこの楽曲も映画とすごくリンクして制作していただいた楽曲ですので、作品をご覧になった皆さんには、映像と共にお届けすることで、より物語の楽曲としてお楽しみいただけるといいなと思っています」とコメント。

衣装については「華やかな、でも無限城編に溶け込むような衣装になるといいなと考えて作ってもらいました。無限城といえば、形を変えて飛び回っていくようなイメージがあるので、その中に飛んでいるというか、溶け込んでいくような衣装になっていると思います」と話していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。