バンダイ ライフスタイル事業部は12月15日より、アニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクター、竈門炭治郎、冨岡義勇、狛治・恋雪をイメージしたセットリングの予約受付を実施している。

アニメ「鬼滅の刃」 TAKE-UP イメージリング

アニメ「鬼滅の刃」コレクションジュエリー第6弾となる今回は、「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「狛治・恋雪」をイメージしたセットリング全3種が登場。細部にまでこだわったデザインで、キャラクターの魅力を表現しつつ、大人もデイリーに楽しめる洗練されたジュエリーに仕上げられている。

まずは、「竈門炭治郎」のイメージリングから。

竈門炭治郎 イメージリング

不屈の精神で戦う炭治郎の姿と、時を越えて受け継がれる不滅の想いを形にした「「竈門炭治郎」のイメージリング。

石付きリング(幅最大約3.0mm)のセンターには、炭治郎をイメージした緑のストーンをセッティング。サイドには「ヒノカミ神楽」や炭治郎の瞳をイメージした赤いストーンが添えられている。羽織の市松模様と、額の痣が刻印された地金リング(幅最大約2.2mm)は、中央に日輪刀を思わせるデザインが施されている。

冨岡義勇 イメージリング

「冨岡義勇」のイメージリングは、時を越えて心の中でともに在り続ける二人の固い絆を感じられるデザイン。

石付きリング(幅最大約3.0mm)のセンターには義勇をイメージしたブルーのストーンを、サイドには錆兎をイメージしたオレンジのストーンをセッティング。地金リング(幅最大約2.2mm)には羽織の文様と、戦いの中で頬に現れる痣が刻印で表現されている。

狛治&恋雪 イメージリング

「狛治&恋雪」のイメージリングは、石付きリング(幅最大約3.0mm)のセンターに恋雪の着物をイメージしたピンクのストーンをセッティングし、サイドには狛治の目の色を思わせる水色のストーンを。着物の衿をイメージしたV字リング(幅最大約2.2mm)には、恋雪の髪飾りと狛治の腕、そして結婚を誓いあった場面の花火が刻印で表現されている。一本でももちろんのこと、二本そろえることで二人の永遠の愛を想起させるようなジュエリーに仕上げられている。

いずれも、サイズは6～15号を展開しており、価格は2万2,000円。2025年12月15日～2026年1月5日まで「バンコレ!」等にて予約受付が行われており、2026年3月頃に発送される。なお、商品はいずれも、黒×赤×金のカラーリングと側面に施された和柄で作品の世界観を演出している専用BOXに入った状態で届くという。

アニメ「鬼滅の刃」 TAKE-UP イメージリング専用BOX

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable