三が日も終わり、おせち料理やお雑煮に飽きてしまったなあ……という方もいるのではないでしょうか。そんな時に恋しくなるのが「カレー」。無印良品公式X(@muji_net)は、「販売中のレトルトカレーまとめ」のポストを投稿、1.1万件のいいねと多くの話題を呼んでいます(1月4日時点)。

この投稿では、無印良品が販売するレトルトカレー43種が、辛さ別にラインアップされています。また、「和出汁と牛肉の大盛りカレー」「牛肉と香味野菜の大盛りカレー」など新商品も。

投稿に寄せられたリプライには、実際に食べたユーザーの感想が続々。「無印のカレーはグリーンが一番好き」「下から2番目左から二番目のスープカレーめちゃくちゃ美味しいので是非買ってみてください」「牛ばらのやつと、ハンバーグのやつが好きでよく買ってる」とおすすめのカレーについて言及するコメントが。

また、「何度でも言い続けるがゲーンパー再販してください…」「ゲーンパーとレッド無くなったのか…マジか…」「ジャークチキンカレーの復活を待っています」と好きなカレーの復活を求める声も多く寄せられています。

様々な世界のカレーが楽しめることで人気の無印良品のカレー、2026年はこれまで食べたことのないカレーにチャレンジしてみては?