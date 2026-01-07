エンスカイは、「PAPER THEATER」の新シリーズ「ペーパーシアターツミカサ」より、TVアニメ『ONE PIECE』の新商品「TK-01 ワノ国」、「TK-02 エッグヘッド」の2種を、2025年12月22日より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売する。

「ペーパーシアター ツミカサ」より、TVアニメ『ONE PIECE』の新商品 2種登場

発売から10周年を迎えるエンスカイの人気シリーズ「PAPER THEATER」から新シリーズ「ペーパーシアター ツミカサ」が誕生。これまでにはなかった“紙を積み重ねる”という新しい表現方法で、キャラクターや名シーンを立体的に再現できるシリーズとなっている。完成後は正面だけでなくさまざまな角度から作品を楽しめるのも魅力のひとつだ。

部品はすべて精巧にレーザーカットされており、特別な道具を用意する必要はない。温かみのある紙素材を使用し、カッターやピンセット、接着剤といった身近な道具で組み立てられる手軽さもポイント。また、付属の透明ブリスターケースにはキャラクターデザインがあしらわれ、飾る楽しみをさらに引き立てる仕様になっている。

記念すべき本シリーズ第1弾として登場するのは、TVアニメ『ONE PIECE』の「ワノ国編」と「エッグヘッド編」。360°どこからでも楽しめる立体構造に加え、作りごたえのある工程、そして完成後には麦わらの一味の海賊旗デザインが施されたブリスターケースに飾れる仕様で、ファン必携のコレクションアイテムに仕上がっている。

どちらもキットパーツと組み立て説明書、専用ブリスターケースがセットになっており、完成サイズは「ワノ国編」が約H77×W80×D80mm、「エッグヘッド編」が約H83×W80×D80mm。価格は各5,280円。