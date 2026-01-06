松山ケンイチが主演を務めるドラマ『テミスの不確かな法廷』(NHK総合 毎週火曜22:00〜22:45)が1月6日にスタートする。このドラマで、ある事件をきっかけに東京の大手法律事務所を辞めて前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜役を演じる鳴海唯にインタビュー。話題作への出演が続いている彼女に、役を演じる上で大切にしていることを教えてもらった。(全3回の3回目)

鳴海唯 撮影:佐藤容平

小野崎の演技プランは?

――『テミスの不確かな法廷』を観て、『わかっていても the shapes of love』と『MISS KING / ミス・キング』(ともにABEMA)も観ていた身としては、鳴海さんの表現の幅にまた驚かされました。今回はどのような演技プランで臨まれたんですか?

小野崎は、裁判の場では意気揚々としていて仕事をこなせているように見えますが、実際はとても繊細で様々な葛藤を抱えながら裁判に臨んでいる。裁判シーン以外での小野崎は身体の動きが大きかったり、言葉が早口になったりと、人間らしい部分を見せることで、不完全でチャーミングなキャラクターにできればと思っていました。

――ドラマでは、正義とは何なのかが描かれます。大きなテーマではありますが、その点についてはどのようにお考えですか?

正義は人の視点によって全く違うものになってしまう。なので、そこがすごく難しいところで、法曹関係者の方々にとっても永遠のテーマなのかなと思います。

でも、皆さんに共通していることは、正しいことがしたいということ。それはどの視点からでも変わらないことだと思っていて。何が正義なのかは人によって変わりますが、弁護士の小野崎の視点からすると、被告人を救いたい。それが一番大事にしないといけないところだと思っているので、私は小野崎の視点で正義というものを考えていければいいなと思っています。

鳴海唯が役を演じるときに大切にしていること

――おっしゃるように、正義か悪かは立場や視点によって変わるので、安易に正しいと思い込むのは非常に怖いことだなと『テミスの不確かな法廷』を観て思いました。同時に、ドラマや映画、そして私自身の立場では記事が手段になるのですが、多くの人に向けて発信することには責任が伴うとも改めて考えさせられました。鳴海さんはこれまで様々な境遇の役と向き合ってきたと思われますが、演じるときに大切にしていることはありますか?

そうですね……どの作品でも、できる限り嘘をつかず、誠実に向き合うことを大切にしたいと思っています。あとは、演じている自分自身が苦しい瞬間もいっぱいあるんですけど、楽しむことは絶対に大事だなと思っていて。

誠実に向き合うことと、自分が演じることを楽しむことは、必ず映像に映りますし、その作品を受け取った方にもきっと伝わる。問題提起をする作品だったとしても、観てくださった方の心がちょっとでも軽くなったり、前向きになれたりするような作品であってほしいと私は思っているので、それは一貫して大切にしていることかもしれません。

――ありがとうございます。勝手に抱いている印象なのですが、俳優として鳴海さんが信頼できる理由がまた少し分かった気がしました。では最後に、小野崎を演じる鳴海さんが伝えたい第1話の注目ポイントをお願いします。

まずは裁判のシーンです。長セリフを頑張っているので、楽しんで観ていただきたいなと思います。あとは第1話で安堂に出会って、すでに心の変化が小野崎の中に少し生まれてるんですよね。その微妙な変化みたいなものがしっかりと映っていると思うので、そこにも注目してもらえたらうれしいです。

■プロフィール

鳴海唯

1998年5月16日生まれ、兵庫県出身。2019年に連続テレビ小説『なつぞら』(NHK)でドラマ初出演を果たす。2021年には『偽りのないhappy end』で映画初主演を務めた。近年の主な出演作に、連続テレビ小説『あんぱん』(NHK)、大河ドラマ『どうする家康』(NHK)、映画『アフター・ザ・クエイク』、ドラマ『MISS KING / ミス・キング』(ABEMA)、ドラマ『シナントロープ』(テレビ東京系)など。