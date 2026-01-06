お正月のお餅料理といえば、お雑煮が全国共通かと思います。我が家でも一番人気なのですが、ほかにも、あんこやきな粉といった定番も安定のおいしさ。でも、たまには違う味のお餅を食べてみたい! 新しい味を試してみたい! と思いませんか?

そこでおすすめしたいのが、「マルエツ@料理レシピツイート発信中!(ほぼ)毎日」が公式Xで公開している「磯辺バターもち」です!

…なんでですか?って、料理家さんが怒ってました。

.

すべては試食用を1人でほぼ食べ切った私が悪いです。

.

はい。

.

正月が終わっても一生これ食べてたい、「磯辺バターもち」です。

.

ただでさえおいしい磯辺風のおもちにバターなんて…もう…。

(@maruetsu1945より引用)

磯辺バターもち、おいしそうですね。香ばしい醤油とじゅわっとバターが染みたお餅が、青のりをまとって最高のビジュアルに。これは今すぐにでも試してみたい!!

作り方はとっても簡単。

耐熱ボウルに切り餅(2個)を重ならないように並べたら、かぶるくらいの水を注ぎ、600wのレンジで2分加熱します。

フライパンにバター(15g)を溶かしたら、温めたお餅の水を切ってフライパンにIN。両面がカリッとするまで焼いたら、火を弱めて醤油(小さじ1/2)を絡めます。仕上げに青のり(大さじ1)をまぶしたら完成です。

中の人が、思わず“一生これ食べてたい”と言い切ってしまった魅惑の「磯辺バターもち」。お餅があまっている方も、無くなってしまった方も、ぜひ、お試しください!!