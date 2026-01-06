みなさん、今年のお正月もお餅をいっぱい食べたでしょうか? 筆者は、知人から大きなのし餅を2枚もいただいたのですが、やっぱりつきたてのお餅は美味しいです! しかし、さすがに食べきれず、カッチカチに……。

でも大丈夫! 硬くなったお餅を柔らかくする裏技があるんです!!

【❣️硬くなった餅を柔らかくする方法】

(1)耐熱容器に餅を入れる。

(2)ちょうど餅がつかるくらいの常温の水を加える。

(3)電子レンジで加熱する。600ワットならまず20秒ほどで柔らかさの様子をみる。足りなければ追加で加熱する。

※大きな餅を切り分けたいときにも便利!!

(@MAFF_JAPANより引用)

硬くなってしまったお餅、みなさんはどうされていますか? 筆者はこれまで、フライパンでピザ風にして食べることが多かったのですが、こんな風にレンジで柔らかくできるなら、普通のお餅としてつかえるのでレシピの幅も広がりますね。

あんこでもきな粉でも、まだまだ好きな味でお餅を楽しんでもいいし、餅きんちゃくにしておでんの具にするのもいいですよね。

ちなみに、お餅をカビから守る保存方法は「冷凍する」こと。ラップで1個ずつ包んでからフリーザーバックに入れて冷凍庫へ。調理するときは、室温で半解凍するといいのだとか。また、タッパーにお餅を入れて、お餅がつかるくらいの常温水を加えたら、冷蔵庫か冷暗所で保存しておく「水餅にする」という方法もあるそう。ただし、お水は毎日交換する必要があるのでご注意を。

お餅を柔らかくする裏技に、正しい保存や解凍方法。これで一年中、美味しいお餅を楽しむことができますね。ぜひ、お試しください!