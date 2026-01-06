SNS総フォロワー数330万人を誇る一卵性三つ子のアクロバットパフォーマー・佐藤三兄弟(長男:綾人 次男:颯人 三男:嘉人)がこのほど、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開催された「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026新春晴れ着お披露目会」に出席した。

同社の晴れ着お披露目会の開催は5回目。今年は初めて男性タレントも参加し、生見愛瑠、高石あかり、上坂樹里、松尾そのま、佐藤三兄弟、荒井啓志、石川愛大が出席した。

佐藤三兄弟はお揃いの袴姿で登場。「新年あけましておめでとうございます。佐藤三兄弟です。本年もよろしくお願い致します」と挨拶した。

今年の抱負は「飛翔」。颯人は「僕たちは普段アクロバットパフォーマーとして活動させていただいているんですけど、今年も3人でいろいろなところに行って高く飛びたいという意味と、昨年はオリジナル楽曲、1st写真集、テレビなど、すごいチャレンジした年だったので、アクロバットのほかにも、多方面で高く飛べるように頑張りたいと思います」と語った。

また、晴れ着姿について颯人は「背中がぴっと伸びて、自分を鏡で見てもかっこいいなと思いました(笑)」とご満悦の様子。「この素敵な場に立たせていただけることもすごく光栄ですし、晴れ着を3人でおそろで着ることは人生初めてなので、三つ子がグレードアップした感覚になって、すごい気持ちが高まりました」と話した。

衣装協力:一蔵