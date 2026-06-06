スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが5日、都内で行われたスーパー歌舞伎『もののけ姫』の製作発表会見に登場した。

スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサー

鈴木敏夫P「つらつら思い出しちゃったんですけど…」

スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、スタジオジブリの宮崎駿監督による不朽の名作『もののけ姫』を壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で描く。『もののけ姫』は、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描いた作品。スーパー歌舞伎では、呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎、タタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。

会見には、市川團子、中村壱太郎、市川中車(香川照之)、演出の横内謙介氏、鈴木敏夫プロデューサー、松竹副社長の山根成之氏が登壇した。

鈴木プロデューサーは、冒頭のあいさつで、「つらつら思い出しちゃったんですけど……『もののけ姫』という企画を映画でやろうとしたとき、いろんな方から反対されたんですよね。映画でいわゆる時代劇はもう流行らない、ジブリとはいえ宮崎さんとはいえ時代劇を作るのは違うんじゃないか、といろいろな意見をいただきました」と映画制作時を回顧。続けて、「それをやっと一個一個クリアにして、映画にすることができて、こうやって歌舞伎の世界で再現できる……ちょっとね、感動しています」と感慨深い表情で語った。

さらに、「(松竹の)山根さんのもとでやった(新作歌舞伎の)『風の谷のナウシカ』、そしてこの『もののけ姫』……宮崎(駿監督)は、こう言ってました。『時代劇だよ、チャンバラなんだよ。それが歌舞伎になるのはごく自然な流れじゃないか』って」と宮崎監督の考えを紹介。続けて「この2人(市川團子、中村壱太郎)が出演して頑張っていただけるなら、たぶん成功は間違いないと思いました」と自信をみせた。

また、スーパー歌舞伎の打診は昨年にあったそうで、鈴木プロデューサーは、「僕の友達で(漫画の)『ONE PIECE』の尾田栄一郎という人がいまして、この人に誘われて、ワンピース(『スーパー歌舞伎II ワンピース』)を初日に見たんですよ。これが面白かったんですよね。マンガは読みにくくてちゃんと読んでなかったけど、『たぶんこれは原作が面白いに違いない』と。尾田さんにも良かったよ、と言った」と過去の、尾田氏とのエピソードを紹介。「で、今回、実はその『ワンピース』をおやりになった方と同じ方(演出の横内謙介氏)がこの『もののけ姫』をやるとうかがった瞬間、僕は『何の文句もない。それでやってください』と……そういう経緯でした」と説明していた。

スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、7月3日～8月23日に東京・新橋演舞場で上演。