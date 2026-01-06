俳優の高石あかりがこのほど、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開催された「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026新春晴れ着お披露目会」に出席した。

高石あかり

高石は「新年あけましておめでとうございます。2025年が多くの方に支えられてたくさんのいろんな学びを得た年で、今年はその学びをもって、皆様にいいものをお届けできるように精一杯頑張りたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします」と挨拶。

今年の抱負は「昇華」。「1年前の晴れ着お披露目会で、華が咲く一年になりますようにという思いを込めて『華』にしたんですけど、今回は2025年で得た華をもって昇っていけますようにという思いを込めて『昇華』という文字にさせていただきました」と説明した。

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で主演を務める高石。「お会いしてくださる皆さん、見てくださる皆さんのお声を毎日聞きながらメイクをしたりしている時間があって、その声を聞きながら撮影できる状況もなかなかないことなので、すごくありがたいなと思いますし、家族や友人、知り合いの方が、『今日の回はどこどこがよかったね』って細かく教えてくれたり、非日常のような、でもこれが日常であることをすごく大切に思いながら頑張っていきたいなと思います」と反響を語る。

この日は黒の着物姿を披露。「今回は黒にしていつもより少し大人な雰囲気が出ているんじゃないかなと。帯に鶴の模様が入っていて、(肩あたりのデザインは)花びらではあるんですが羽に見えるようになっていて、すごく素敵だなと思います」と話していた。

高石のほか、生見愛瑠、上坂樹里、松尾そのま、佐藤三兄弟、荒井啓志、石川愛大が出席。なお、同社の晴れ着お披露目会の開催は5回目で、今年は初めて男性タレントも参加した。

衣装協力:一蔵