俳優の濱尾ノリタカが、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの1月担当マンスリープレゼンターを務めることが6日、発表された。7日、15日、19日、28日に生出演予定。

濱尾ノリタカ

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

コメントは、以下の通り。

濱尾ノリタカ

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「生まれた時から放送している番組に出演させていただけるのはとても光栄です。しかも年の初めのエンタメプレゼンターということで身が引き締まる思いです」

――早起きは得意ですか？

「苦手です。年々睡眠時間が増えているんです（笑）。ただ大学の水泳部で寮生活をしていた時は、朝４時前に起きて先輩の朝食を準備してから朝練に行っていたので、その頃を思い出して頑張って起きます！」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「キャスターの皆さん本当にお話がお上手で、何を言っても拾っていらっしゃってすごいなと思っております」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「アナウンサーの仕事に憧れていたことがあるので、原稿読みをできるのがうれしいです。しっかり滑舌トレーニングをしてから挑みたいと思います！食べることが好きなので食リポはおいしそうに食べる自信があります。また、お天気Englishで知らない英語も覚えたいと思います」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「寒い時期なので皆様が温かい気持ちになれるようなプレゼンターができればと思います。話が長いタイプなので話を短くまとめられるよう気を付けます（笑） 精いっぱい頑張りますので見ていただけたらうれしいです」

佐々木渉チーフプロデューサー

「2026年最初のエンタメプレゼンターは濱尾ノリタカさん！フレッシュなスタートを切っていただきます。ドラマや映画など話題作に次々と出演され、存在感のある演技がとても魅力的だと感じていました。学生時代は水泳で活躍され、仮面ライダーに憧れて俳優になられたというとうことで、その爽やかさと目力で、『めざましテレビ』の新年を彩っていただけたらと思います」

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、25年12月をAぇ! group・小島健、11月をtimelesz・篠塚大輝、10月を中沢元紀、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子、4月をTravis Japan・松田元太、3月をME:I・MOMONA、2月を中島健人、1月を超特急・柏木悠が担当している。

(C)フジテレビ