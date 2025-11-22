アイドルグループ・timeleszの篠塚大輝が21日、自身のインスタグラムのストリーズを更新し、番組での発言について言及した。

篠塚はマンスリーエンタメプレゼンターを務めたフジテレビ系『めざましテレビ』で一発ギャグを披露。その内容について「不謹慎」などと批判の声が上がっていた。

これを受け、篠塚はインスタグラムのストーリーズで「この数日間、メンバーとも話し合いをし、自分自身とも向き合っておりました。これからは信頼回復に努め、日々の活動に真摯に向き合ってまいります。篠塚大樹」とコメントした。

同日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトでも、timeleszが全員の直筆署名を添えて「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております。その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と伝えた。

続けて、「また、今回の経緯を振り返り、メンバー各々に落ち度と責任があることを自認し、今後は、このようなことを起こさないよう、互いに律し合い、アイドルとしてあるべき姿とは何かを継続的に話し合いながら、日々の言動を見つめ行動してまいります」と決意を記し、「応援してくださる皆さま、関係各所の皆さまに、再び信頼していただけるよう、謝罪して終わりにするのではなく、その想いを今後の活動の中で示していけるよう、一層精進いたします。皆さまのお言葉を真摯に受け止め、歩みを正してまいります」とつづった。