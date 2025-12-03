アイドルグループ・Aぇ! groupの小島健が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの12月担当マンスリープレゼンターを務めることが2日、発表された。5日、12日、23日に生出演予定。

Aぇ! groupの小島健

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

コメントは、以下の通り。

小島健（Aぇ! group）

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「めちゃくちゃうれしかったです！思わず“よっしゃー”と低めの声でガッツポーズしました（笑）」

――早起きは得意ですか？

「本当に苦手なんです。休みの日は12時間ぐらい寝てしまうぐらいの体なので『めざましテレビ』に出る前日は夕方４時ぐらいに寝ようと思います」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「小学生の頃から見ていました。『めざまし』を楽しく見てから、気持ち良く学校に行くイメージです。めざましじゃんけんは妹と毎日わいわい言いながら参加していました」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「大好きなめざましじゃんけんをスタジオでやりたいです。緊張してちゃんとじゃんけんできるか心配ですけど（笑）。原稿読みは、早口で関西弁なので自信ゼロですが、勉強して頑張りたいと思います！ファッションが趣味なのでファッションについて話せる場面があったらいろいろ話したいです」

――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？

「本当に大きな存在で隣に立つのは緊張しますが、いろいろ教えていただきたいです。いじってくださったらうれしいです！いつか軽部さんをいじれるようになるのが目標です」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「少し緊張していますが、みなさんが気持ち良い朝を過ごして今日１日頑張るぞと思ってもらえるよう、元気にプレゼンターを務めたいと思います！ぜひ見てください」

佐々木渉チーフプロデューサー

「2025年エンタメプレゼンターのトリは、Aぇ! groupリーダーの小島健さん。人気アイドルとしてだけでなく、バラエティ、俳優、モデルと大活躍されています。スタイリッシュな風貌に、趣味はファッション、カメラ、絵を描くこと…と多彩で、かっこよくて頼りになるリーダーです。朝から爽やかな関西弁で、12月の『めざましテレビ』を彩っていただけたらと思います。そして貴重な“小島の名言”も披露していただけるかもしれません。どうぞご期待ください！」

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、11月をtimelesz・篠塚大輝、10月を中沢元紀、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子、4月をTravis Japan・松田元太、3月をME:I・MOMONA、2月を中島健人、1月を超特急・柏木悠、24年12月をNiziU・RIMAが担当している。

(C)フジテレビ