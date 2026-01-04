27歳主婦が同僚からの“ある一言”でセックスレスだと自覚し…ドラマ『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』　民放ドラマ初主演の宮本茉由が語る見どころ

テレ東のドラマ『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』(1月7日スタート 毎週水曜25:00〜25:30)の記者会見がこのほど、都内で行われ、主人公・松本菜穂役を演じる宮本茉由が登壇した。

宮本茉由

宮本茉由、民放ドラマ初主演

――台本を読んだときの感想を教えてください。

1話を読んだときと最終話を読んだときに全然違う物語なんじゃないかと思うくらい、展開がいっぱいあって。私たちも台本を読んでいて面白いですし、視聴者の方にも楽しんでいただける作品なんじゃないかなと思います。

――民放ドラマ初主演が決まったときの思いを教えてください。

民放ドラマ初主演ということで、座長として現場にどんなふうにいればいいのかなとまずは考えました。でも現場に入ったら、みなさん本当に優しくて。1話と2話を担当してくださった芳賀(俊)監督が、元応援団長さんだったそうで、すごく大きな素敵な声で「めっちゃいいです!」と言ってくれるんです(笑)。だから、初日の1シーン目から、もう1カ月くらい撮影してたんじゃないかなと思うくらい、すごく穏やかな雰囲気で始まって、今もとても楽しいですし、本当にありがたいです。

――視聴者へのメッセージをお願いします。

漫画原作なので、「ありえないでしょ!」というような展開もあるのですが、それぞれのキャラクターに共感できるポイントがあったり、「こうしてほしい!」と少しムカつくいう部分があったり。後半になってくると、サスペンス要素もあるので、考察もできて、いろんな楽しみ方ができるドラマだと思うので、全話楽しんでいただけたらなと思います。

記者会見には猪塚健太らも登壇

なお、この記者会見には宮本のほか、猪塚健太、片山萌美、戸塚祥太(A.B.C-Z)も登壇した。猪塚は菜穂の夫・省吾役、片山は省吾の同僚・浅野綾香役、戸塚は菜穂の高校時代の元カレ・白川徹役を演じる。

ドラマ『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』あらすじ

主人公・松本菜穂(27)は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。

このままではいけないと感じた菜穂は、省吾がその気になるように一念発起するが空回り。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ちかけられ次第に心揺さぶられていく……。一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。

夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による「秘密の関係」が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していく。