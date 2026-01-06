星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は3月13日、「八ヶ岳ロゼワインストリート2026」をメインストリート「ピーマン通り」で開催する。

八ヶ岳ロゼワインストリート2026

同リゾートでは、日本屈指のワイングローウィングエリアにある立地を活かし、ワインを飲むバリエーションはもちろん、知的体験やアクティビティ、宿泊プランなどワインにまつわる多彩な体験を提案している。また、山梨県はいまや世界的なワインの銘醸地として知られており、四季の変化に富んだ風土は、ワインを造るのに適した環境であると言われている。"ワインリゾート"として、春ならではのワインの楽しみ方を提案したいという想いから、華やかな色彩を持つロゼワインをテーマにした本イベントが企画された。期間は2026年3月13日～4月19日、時間は11:00～17:00までとなる。入場は無料。

ロゼワインの色彩をイメージした装飾で彩る「ピーマン通り」

ロゼワインは使用する葡萄の品種や製法によって、色調が異なる。そのロゼワインの豊富な色調をイメージしたパラソルやソファで「ピーマン通り」を彩る。

山梨県のロゼワインと旬の苺を堪能するスイーツ&ドリンク

ピーマン通りのキッチンカーでは、「マスカット・ベーリーA」のロゼワインと合わせて楽しむ、旬の苺を使用したスイーツやドリンクが新登場。マスカット・ベーリーAのロゼワインは苺のような香りが特徴で、甘酸っぱい苺のスイーツと合わせて楽しむことで、より香りが引き立つ。ロゼワインと苺を使用したカクテルやモクテル(いずれも1,000円)も登場し、一杯でロゼワインと旬の苺を楽しみ尽くせる。

ロゼワインについて学べる「春のロゼワインテイスティング」

誰でも気軽にロゼワインを学べるイベント「春のロゼワインテイスティング」(宿泊者 無料/日帰り 1,500円)を開催する。例えば、マスカット・ベーリーAから造られるロゼワインは苺のような香りが特徴だが、ロゼワインは製法の違いによって香りや味わいが様々。種類豊富なロゼワインに精通したスタッフから学び、好みのロゼワインを見つけることができる。