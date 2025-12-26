星野リゾートは2026年の干支「午年(うまどし)」に向け、全国の施設で「馬」をテーマにした体験プログラム「馬旅」を提案している。

星野リゾート トマム「白銀の乗馬体験」

2026年は「午年」。馬は古来より、その力強く駆け抜ける姿から「活力」「飛躍」の象徴とされ、「物事が"うま"くいく」「幸運が駆け込む」縁起の良い動物として、また神様の乗り物「神馬」として親しまれてきた。新しい年の始まりに、そのポジティブなパワーに触れ、上昇気流に乗りたいという社会的気運が高まるタイミング。同社は、その土地の文化や体験を大切にしており、全国の施設には地域に根付いた多様な「馬」に関するアクティビティが存在する。ただ見るだけでなく、個性豊かな看板馬と触れ合ったり、絶景の中で乗馬を体験したり、由緒ある開運スポットを巡ったりと、心身ともに運気をチャージする機会を提供したいと考え、「馬旅」を提案する。

馬と心通わす、癒やしと絶景の「触れ合い体験」

全国の施設には、宿泊客をもてなす個性豊かな「看板馬・看板ポニー」たちがいる。愛らしいポニーとの触れ合いから、大自然を感じる本格的な乗馬まで、雪景色・森・海などその土地ならではの絶景の中で馬たちと過ごす特別な時間を提供する。

【青森屋】雪景色に揺られる、ぬくもりの「ストーブ馬車」

青森の文化を体感できる温泉宿「青森屋」(青森県三沢市)の玄関では、愛らしい2頭のポニー、のんびり屋の「のれ」と、しっかり者の「それ」が宿泊客を温かく出迎える。そして、冬の期間は看板馬の「うるる」と「きらら」が引く「ストーブ馬車」が運行。窓の外に広がる白銀の世界を眺め、ストーブで体を温めながら、雪を踏みしめる蹄の音と薪の香りに包まれる。青森の馬文化についての解説に耳を傾けながら、公園の雪景色を楽しめる冬ならではの風物詩。

【リゾナーレ八ヶ岳】「馬のまち」で叶う本格お世話体験

八ヶ岳連峰の麓、「馬のまち」として知られる小淵沢に位置する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)。近隣の乗馬クラブと連携し、雄大な山々をのぞみながら進む「体験乗馬」や、馬の特性を学ぶ「馬の学校」、馬との絆を深める「お世話体験」など、初心者から経験者まで楽しめる多彩な本格プログラムを用意している。そこでは、愛らしい看板馬の「デイジー」と触れ合うこともできる。ふわふわの毛並みに触れたり、一緒に写真を撮ったり。本格的な乗馬は少しハードルが高いと感じる人や子ども連れでも、気軽に馬との癒やしの時間を楽しめる。

【星のや沖縄】看板馬と歩く、絶景の海辺乗馬

「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)では、施設近隣で暮らす愛馬「グース」や「グッディー」との触れ合いを通じて、沖縄の自然や文化をより深く知るアクティビティを開催している。目の前に広がる美しい海岸線での乗馬体験は、潮風を感じ、波音をBGMに、空と海を眺めながら、まるで映画のワンシーンのような幻想的な時間を過ごせる。

【トマム】静寂と感動の「白銀の乗馬体験」

見渡す限りの銀世界が広がる冬の「トマム」(北海道勇払郡)。しんしんと雪が舞い散る静寂の中で、ふかふかのパウダースノーを踏みしめる馬の背に揺られ、広大な雪原へと進む。360度広がる圧倒的な白銀の世界で、馬の温もりを間近に感じながら、幻想的な非日常の時間を過ごせる。スタッフが綱を持つ「引き馬」スタイルなので、乗馬経験がない人でも安心して参加できる。

星野リゾートおすすめの「馬の神社」巡り

日本では古くから、馬は神聖な「神様の乗り物」と考えられてきた。願い事を書く「絵馬」も、かつては祈願のために本物の生きた馬を奉納していたことが起源と言われている。星野リゾートの周辺には、馬にゆかりのある由緒ある神社が点在している。

【界 霧島】国宝本殿前で「特別参拝」

天孫降臨の神話が息づく地に建つ「界 霧島」(鹿児島県霧島市)では、国宝・霧島神宮と連携した特別な宿泊プログラム「霧島開運旅2026」を提供する。最大の魅力は、通常は立ち入ることができない国宝の本殿前で行う特別参拝とご祈願。神職の案内のもと、厳かな空気の中で午年の飛躍を祈る。さらに館内では、干支の「午」をモチーフにした目にも楽しい上生菓子(練り切り)と、神宮に奉納されている霧島茶を味わう「開運茶一杯(ちゃいっぺ)」が新登場。坂本龍馬もパワーを受けたといわれる最強のパワースポットで、心身ともに清められる特別な滞在となる。

左:鹿児島県 霧島神宮/右:界 霧島 開運茶一杯

【OMO5京都三条】「乗馬発祥の地」で白馬の新春神事

千年の都・京都には、馬にまつわる強力なパワースポットが点在する。「OMO5京都三条 by 星野リゾート」(京都市中京区)から車で17分の場所にある世界遺産「上賀茂神社」は、神代の昔に「馬を走らせ祭をせよ」という神託があったと伝わる「乗馬発祥の地」。馬との縁が深く、1月7日には「年の初めに白馬を見ると一年の邪気が祓われる」という伝承に基づく「白馬奏覧神事(はくばそうらんしんじ)」が行われ、神馬「神山号(こうやまごう)」が境内を巡る。また、馬と勝負事の神様として知られる「藤森神社」は、ここぞという勝負を控えた人に人気。勝運や馬の神様として乗馬関係者や競馬ファンからも篤い信仰を集めている。

【界 仙石原】「天空の社」を詣でる、絶景パワースポット

「界 仙石原」(神奈川県足柄下郡)から車で22分の場所にある「箱根元宮(はこねもとつみや)」は、古くは山岳信仰の聖地とされた強力なパワースポット。ここには「神様が白馬に乗って降臨した」という伝説が残り、境内にはその蹄跡とされる「馬降石(ばこうせき)」や「馬乗石(ばじょうせき)」などの史跡が点在。ロープウェーで向かう山頂からは、富士山や芦ノ湖を一望する絶景が広がる。知る人ぞ知る「天空の社」で、白馬伝説に思いを馳せ、午年の強運を祈願する特別な初詣や、定番の箱根神社・九頭龍神社との箱根三社参りもおすすめだという。

神奈川県 箱根元宮

【星のや東京】都会の真ん中で愛らしい神馬に会える

大手町の「星のや東京」(東京都千代田区)からアクセス抜群の「神田明神」は、1300年の歴史を持つ江戸の守り神。2026年の干支「午」にちなんだ「うまくいく御守」がSNSで大きな話題となり、入手困難になるほどの人気を集めている。お守りのモデルとなったのは、境内で暮らす愛らしい神馬(ポニー)の「あかりちゃん」。都会の真ん中で話題の神馬に会い、仕事運や商売繁盛のご利益とともに、午年のさらなる飛躍を祈願する機会となる。

東京都 神田明神

【界 津軽】神秘の古社で得られる格別の達成感

津軽地方には、自分の生まれ年の干支の守り本尊を守り神とする「津軽一代様」という独自の信仰がある。「界 津軽」(青森県南津軽郡)近くの「白山姫神社」は、まさに2026年の干支「午年」の一代様。鳥居をくぐると樹齢400年の大銀杏が出迎え、その先には33体の観音様が佇む、細く険しい山道が続く。登りきった先で得られる達成感はひとしお。静寂に包まれた神秘的な境内で、午年の飛躍を強く願う、記憶に残る初詣体験となる。

左:青森県 白山姫神社/右:青森県 白山姫神社

午年の散策にぴったりな「馬車道」

「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)の名称の由来でもある「馬車道」は、開港当時、外国人が馬車で往来したことからその名が付いた。ここは日本で初めて馬車が走った道であり、日本初のガス灯やアイスクリーム、写真館などが生まれた西洋文化の窓口でもある。文明開化の香りを感じるレトロな街並みは、歴史に思いを馳せる午年の散策にぴったり。