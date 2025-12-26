星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は2026年3月20日から、「今日は定時で帰ります～ご褒美漁旅～」(3名1室利用時1名あたり67,605円～)を提供する。

2026年3月20日～5月1日の期間の毎週金曜日から1泊2日で、都心からわずか40分の熱海で過ごす特別な宿泊プランを提供する。定時退社後すぐに熱海に向かい、翌日には絶景の朝焼けを眺めながら、地元漁師の協力のもと伊勢海老漁に挑戦。ホテルに戻り最上階に位置する「ソラノビーチ Books&Cafe」で獲れたての伊勢海老を使用したパエリアを堪能する。週末時間を自分へのご褒美として、アクティブに楽しみたい人に向けたプランとなっている。

料金は、3名1室利用時1名あたり67,605円～(税・サービス料込)。1泊分の宿泊、漁体験、朝食、レンタルウェア(つなぎ、ライフジャケット)、レイトチェックアウトが含まれる。対象は20歳以上、定員は1日1組(1～3名)で、公式サイトにて7日前まで予約を受け付ける。

本格的な伊勢海老漁に挑戦

土曜日の朝は伊勢海老カラーの赤いウェアを身にまとい、漁体験に挑戦する。伊勢海老漁は、網を仕掛けるポイントが浅く、網を引き揚げる時間も比較的短いため、初めての人でも安心して参加できる。地元漁師にコツを教わりながら力いっぱい網を引っ張り、大物が獲れた時の喜びはひとしお。普段味わえない本格的な体験が、心を満たす何よりのご褒美となる。

絶景を見渡すテラスを貸し切り、伊勢海老を味わう

漁体験の後は、ソラノビーチ Books&Cafeのテラス席を貸し切り、プラン限定の特別な朝食を堪能できる。メイン料理は、自身で獲った伊勢海老を1尾まるごと使用したパエリア。伊勢海老で出汁をとったスープや削ったチーズを加えることで、味の変化を楽しめる。サフランのスパイスと相性の良いスパークリングワインを片手に、漁の余韻に浸りながら、贅沢な朝のひとときを過ごすことができる。

朝日を浴びながら絶景を堪能

漁へ向かう船上では、絶景の朝焼けを臨むことができる。水平線から昇る朝日が熱海の街並みを赤く染め上げる瞬間は、船の上からしか見られない特別な光景。漁のポイントに到着するまでの間、スタッフが簡単なストレッチをレクチャーする。日の光を浴びながらゆっくりと身体を起こし、網の引き上げに向けて準備を整える。

スパで身体を癒す(オプション)

レイトチェックアウト後は、さらなる自分へのご褒美として、シトラス&マリンをテーマにしたメニューを備えた「リゾナーレ熱海スパ」でリラックスした時間を過ごすことができる。メニューの一例として、ボディトリートメントは60分(所要時間80分)18,700円となっている。