通信カラオケ・JOYSOUNDは、次世代バーチャルシンガー・HACHIのライブ映像を、23日12時から映像コンテンツ「みるハコ」で配信。そのチケットの販売がスタートした。

『HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”』

HACHIは、YouTubeで週2回の定期歌配信を行いながら、有観客ライブやオンラインライブ、海外ツアーなど多彩な舞台で活躍するバーチャルシンガー。2024年にはキングレコードからメジャーデビューも果たした。

今回配信されるのは、昨年12月に行われたワンマンライブツアー『HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”』。視聴チケットは、1人あたり2,000円(税込・別途室料)で、全2種のうちいずれか1枚がランダムで付いてくる限定写真プリント付きのチケットは、1人あたり2,400円で購入できる。

対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。視聴期間は1月23日12時から3月12日23時59分まで。