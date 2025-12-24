通信カラオケ・JOYSOUNDは、DAISOのストアソング「Happy Price Paradise(ハッピープライスパラダイス) -あるお店の物語-」を配信しているが、24日から新たなプロモーション動画を背景に歌えるカラオケの配信をスタートした。

AK MUSICが歌う同曲がストアソングになったのは2020年。キャッチーなメロディーと歌詞が特徴で、「実はカラオケで歌える曲」としてSNSを中心に注目を集めていた。

そのカラオケの背景動画に、天野なつ、髙木悠未、山口ひろみ、アイドルグループ・ChumTotoの瀬崎くるみ、宮原梓、柏葉れん、詩之宮かこ、江本夏渚ら新キャストがエプロン姿で登場。楽曲に合わせた明るく元気なオリジナルダンスを披露する。

対象機種は、OYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND 響II、JOYSOUND f1。