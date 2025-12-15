円谷プロダクション(以下「円谷プロ」)は、「JR博多シティ開業15周年記念開催 ウルトラヒーローズEXPO 2026 スプリングフェスティバル IN JR博多シティ」を2026年3月20日～30日の期間、JR九州ホール(JR博多シティ9F)にて開催する。

同イベントは、ウルトラマンシリーズ60周年とJR博多シティ開業15周年の双方の記念イベントとして九州地方での開催が決定した。夏休みや年末年始に東京で開催している恒例の大型イベント「ウルトラヒーローズEXPO」として九州地方で開催するのは今回が初となる。

チケット販売は、「TSUBURAYA IMAGINATION」有料会員限定で 2026年1月8日より先行販売、一般販売はローソンチケット、アソビュー!にて1月10日より開始。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 スプリングフェスティバル IN JR博多シティ」見どころ

ライブステージはウルトラマンオメガが毎日登場!

ライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンオメガ編～絆が紡ぐ未来～」では、テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』より「ウルトラマンオメガ」が毎日登場。

2026年1月24日より放送がスタートする『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』(テレ東系6局ネット)に登場するメテオカイジュウ、アーマーも必見。『ウルトラマンオメガ』で活躍したレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウ「ガメドン」とその力を纏った「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が登場し、ステージを盛り上げる。さらに、ピンチにはウルトラマンをはじめとするウルトラヒーローもかけつける。

入場特典はウルトラマン カードゲームPRカード「ウルトラマンオメガ トライガロンアーマー」

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 スプリングフェスティバル」の入場特典として、ウルトラマン カードゲームPRカード「ウルトラマンオメガ トライガロンアーマー」のプレゼントが決定した。入場時にチケット1枚につき、カード1枚を渡す。チケットを忘れた場合や紛失された場合、当日の来場特典のお渡しや後日配送での対応は行わない。

記念撮影や物販コーナー、JR博多シティでのキャンペーンも開催

ウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」や、最新グッズやイベント開催記念グッズも手に入る物販コーナー「ウルトラマンデパート」も開催する。さらに、JR博多シティ館内でフォトスポットやスタンプラリーなど連動した企画も予定。「ウルトラショット」スケジュールやグッズ、連動企画の詳細は、後日解禁予定。

開催概要

タイトル：JR博多シティ開業15周年記念開催 ウルトラヒーローズEXPO 2026 スプリングフェスティバル IN JR博多シティ

日程：2026年3月20日(金・祝)～3月30日(月)[全11日間]

会場：JR九州ホール(JR博多シティ9F)福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号

時間：1日4回公演(10:00、12:00、14:00、16:00)

チケット販売価格：指定席券おとな(中学生以上)3,300円、こども(3歳～小学生)2,600円。TSUBURAYA IMAGINATION有料会員は300円引き。残席が出た際は、当日会場内での販売をする場合もある。

