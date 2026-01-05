ファミリーマートは1月6日、「ファミマの白をまとったいちご狩り」を全国のファミリーマートで開始する。

ファミマの白をまとったいちご狩り

2021年から実施している、いちごの祭典「ファミマのいちご狩り」を、6年目を迎える今年は、"白"のいちご狩りへとリニューアル。練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなどの「白」の素材を用い、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子などを展開する。なお、商品によって発売日が異なる。

「もっちりクリームロール(いちごソース入り)」(380円)は、いちごクリームといちごソースのダブル仕立てのクリームロール。

「いちごのモンブラン(メレンゲ入り)」(325円)は、ホワイトチョコ入りのクリームに甘酸っぱいいちごのハーモニーが楽しめるモンブラン。さっくりとしたメレンゲの食感もポイント。

「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」(230円)は、いちご果肉入りのいちごクリームといちごソースを入れたザクザク食感のクッキーシュー。

「もちっと食感 いちごのクレープ」(398円)は、もちっと食感のクレープ生地にふわふわのミルクムースを入れて、いちごをトッピングした商品。

「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」(298円)は、福岡県産のあまおうを使用したいちごジャムと、ミルククリームを包んだとろける食感のくりーむパン。

「いちごのバウムクーヘン」(220円)は、いちごピューレやいちごパウダーを加えたいちご味のバウムクーヘンにホワイトチョコをかけ、いちごフレークをトッピングした。

「いちごのフィナンシェ」(200円)は、フィナンシェらしいアーモンドのコクといちごの甘酸っぱさが楽しめるフィナンシェ。甘酸っぱい生地の味わいとホワイトチョコのやさしい甘みがマッチしてしている。

「つぶつぶいちごミルクメロンパン」(178円)は、いちご風味チョコチップを練り込んだ白いビスケット生地をかぶせたメロンパンに、いちご果肉入りミルクホイップをサンド。

「いちごミルクホイップドーナツ」(168円)は、ピンク色のドーナツ生地にいちご果肉入りミルクホイップをサンドし、上からホワイトチョココーティングと2種類のクランチをトッピングした。

「ミルク楽しむいちごミルク」(315円)は、ごろごろいちご果肉とコク深いミルクの味わいが楽しめるいちごミルク。

「たべる牧場いちご」(278円)は、いちごアイスにいちご果肉ソースをのせ、北海道産の牛乳と生クリームを使用したコクのあるミルクアイスをあわせた。

「ストロベリーチョコホワイト」(378円)は、フリーズドライいちごの酸味と、ホワイトチョコレートのコクが楽しめるストロベリーチョコ。

「白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン」(138円)は、白いちごの甘ずっぱくて爽やかな味わいが楽しめるキャラメルコーン。

「チョコマシュマロ風グミ いちご味」(250円)は、マシュマロのようなふんわり食感のいちご味のグミに、優しい甘さのホワイトチョコをコーティングした商品。

「しみこみショコラいちご」(348円)は、サクッと食感のいちごからホワイトチョコがとろけるフルーツショコラ。

「いちご&ホイップサンド」(498円)は、いちごを味わうシンプルな組み合わせのサンドイッチ。

※「いちご狩り」は江崎グリコ株式会社の登録商標です。