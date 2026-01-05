2026年、新しい年を迎えました。仕事や学校など、今週から本格的に稼働するという人も多いのではないでしょうか。今年一年、健康に過ごしていきたいものですね。ちょっとした栄養補給などにも気軽に利用できるコンビニにも、様々な新商品が到着していますよ。

2026年1月の新商品5選まとめ(1月6日〜1月12日)

ファミリーマート2026年1月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。スパイシーなグリルチキンが味わえるピラフ、瀬戸内海産しらすをのせた和風ペペロンチーノ、菰田欣也シェフ監修の麻辣チーズ肉まん、あまおう使用の冷やして楽しむくりーむパンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「旨辛仕立て！グリルチキン&スパイシーピラフ」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

旨辛仕立てのピラフ。スパイシーなグリルチキンをトッピングしています。

「瀬戸内海産しらすの和風ペペロンチーノ」(460円)

価格 : 460円

発売地域：北海道、東北、関東、北陸、中国・四国、九州

※静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

白だしや醤油で味付けをしたペペロンチーノ。瀬戸内海産しらす・水菜・輪切り唐辛子・パセリ粉をトッピングしました。なお静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「こってり鶏白湯だれのふんわり玉子」(430円)

価格 : 430円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

鶏白湯スープをベースに鶏がらや醤油を加えた、こってり濃厚な中華あん。こってりとした口当たりのあんが、ふんわり食感のたまごと麺に絡んだ濃厚な味わいです。

「菰田欣也シェフ監修 麻辣チーズ肉まん」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

料理の鉄人、四川料理の陳建一氏の愛弟子である菰田欣也シェフ監修の、麻辣のしびれる辛さとのびるチーズが特徴の中華まんです。和風だしや麹みそが入ることで、辛さの中に旨みを感じられる仕上がり。もっちり食感の生地は甘めで、麻辣の辛さが引き立つ仕立てで、本格中華の味わいを楽しめます。数量限定での販売となります。

「冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

"くりーむパン"を製造、販売している八天堂のアイテム。福岡県産のあまおうを使用したいちごジャムと、ミルククリームを包んだとろける食感のくりーむパンです。ファミリーマート限定での発売となります。

まとめ

1月6日発売の新商品は、スパイシーなグリルチキンが味わえる「旨辛仕立て！グリルチキン&スパイシーピラフ」、瀬戸内海産しらすをトッピングした「瀬戸内海産しらすの和風ペペロンチーノ」、こってり濃厚な味わいの中華あん「こってり鶏白湯だれのふんわり玉子」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また中華料理の有名シェフが手がけた、本格中華の味わいの中華まん「菰田欣也シェフ監修 麻辣チーズ肉まん」や、"くりーむパン"の八天堂のとろける食感の「冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用