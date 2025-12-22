ファミリーマートは12月22日、松平健さんのオリジナルデザインのブロマイドやステッカー全6種類をマルチコピー機サービス「ファミマプリント」で発売した。

松平健さんのブロマイドやステッカーを発売

同社では、年末年始のキャンペーンをアンバサダーの松平健さんとともに展開している。好評を博した「ファミマツケン福袋」に続き、今回、松平健さんのブロマイドやステッカーの販売を開始した。若者の間で流行っている証明写真ガイドラインのデザインを松平健さんのさまざまな表情で再現したデザインや、年賀状にも適した「マツケンタウロス」など、バラエティに富んだデザイン全6種類を用意している。

ブロマイドはL判が300円、2L判が400円で、ステッカーはL判が400円、2L判が600円となっており、全6種類の中から好みのサイズを選び印刷できる。発売期間は2025年12月22日～2026年1月31日23:59まで。

対象商品を2個同時に買うとタオルやハンコがもらえる

お菓子などの対象商品を2個同時に購入すると、おめでたいデザインの「踊るお年賀タオル」または「踊るマツケンハンコ」が1個もらえるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2025年12月26日10:00～2026年1月12日までとなる。

踊るお年賀タオルは、「マツケンサンバⅡ」の歌詞に合わせて「フジサンバ」「踊り明かしタイ」「カルにゃバル」がデザインされており、全3種の中から好きなものを選べる。

踊るマツケンハンコは、年賀状や手帳、カレンダーに押すのに便利な松平健さんのイラスト入りのスタンプ。「サンバ」「ビバ」「オレ!」などのメッセージ付きで、新年のコミュニケーションを楽しく彩る。景品はなくなり次第終了となる。

上様からのお年賀ギフトが当たるキャンペーン

ファミペイを提示して「菓子コース対象商品」を購入しスタンプをためることで、上様からのお年賀ギフトなどがもらえるキャンペーンも開催する。キャンペーン期間は2025年12月26日～2026年1月12日まで、応募期間は2025年12月26日～2026年1月16日までとなる。

スタンプ5個で「人形町今半 お肉カタログギフト」が3名に当たるほか、スタンプ1個でファミマポイント100円相当が1,000名に当たる。

以下のショーカードがついた商品が対象商品となる。

対象商品

松平健さん×ハローキティがコラボ

人気再熱中の"平成ギャル"をテーマに、松平健さんとおそろいの着物をまとったハローキティのオリジナルデザインアイテムをラインアップ。ラメやホログラムをふんだんにあしらい、カラフルに仕上げた。

「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」(976円)は、平成に大ブームとなったしっぽ風チャームを付けたアクリルキーホルダーで、全3種類からランダムで販売する。

「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」(854円)は、4枚1組のステッカーセット。スマホケースに挟めるサイズで、豪華なホログラムでキラキラに仕上げた。

ファミマオンライン限定マツケングッズが登場

キャンペーンの開催を記念し、「ファミマオンライン」にてマツケングッズを期間限定で予約販売する。予約申込期間は2025年12月26日10:00～2026年1月31日23:29、商品受渡期間は、2026年5月17日10:00～5月30日23:59まで。

「キッッッラキラ!マツケンアクリルスタンド」(2,200円)は、ゴールドラメが入ってゴージャスなアクリルスタンド。「ビバ!サンバ!」「オレ!」の2種類の展開となっている。

「キッッッラキラ!マツケンアクリルスタンド2種セット～回るマツケン台座付き～」(4,950円)は、マツケンアクリルスタンド2種と回転する台座のセット商品。

「証明写真風缶バッジセット」(3,300円)はマツケンの証明写真風缶バッジ。6個セットなので、たくさんバッグなどに飾ることができる。お顔が暗い缶バッジは蓄光仕様となっている。

「マツケンオーロラトートバッグ」(4,400円)は、マツケンが印刷されたオーロラ仕様のクリアバッグ。アクリルスライドミラー付きで、アクリルスライドミラーはミラーボール風になっている。