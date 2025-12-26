ファミリーマートは12月26日から、総額約1億円相当のクーポン・ポイントがもらえる「ファミペイジャンボ」をアプリ「ファミペイ」で開催する。

ファミペイジャンボ

総額約1億円相当のクーポン・ポイントがもらえる

期間中、税込200円以上の買い物時にファミペイを提示すると、ご褒美ゲーム「ファミペイジャンボ」の挑戦権が進呈される。ゲーム挑戦権は1日1回を上限に獲得できる。ゲーム内では、年末年始のキャンペーンアンバサダーである松平健さんのサンバが表示され、ファミチキやラインソックスの無料引換クーポン、ファミマポイントなどがハズレなしで当たる(掲載している景品は一例)。

ゲーム挑戦権の獲得期間は2025年12月26日0:00～2026年1月5日23:59、ゲーム挑戦権の有効期間は2025年12月26日0:00～2026年1月6日23:59、クーポン利用期限は取得日～2026年1月12日までとなる。

ファミペイジャンボゲームのやり方

景品一例

スイーツやアイスを2個同時に買うと38円引き

さらに、対象のファミマルスイーツやアイスをそれぞれ2個同時に買うと、合計金額から38円引きになる「38円(サンバ)引き」も実施する。キャンペーン期間は2025年12月26日～2026年1月5日まで。

サンバ引き店頭POP

SNSでもサンバにちなんだキャンペーンを開催

同社公式Xをフォローのうえ、対象の投稿をリポストすると、抽選で38名に3,800円相当のファミマポイントが当たるキャンペーンも開催する。期間は2025年12月26日13:00～2026年1月1日23:59まで。